Der 1899-Trainer rechnet nicht mehr mit einer Rückkehr Gylfi Sigurdssons

Der Wechsel von Gylfi Sigurdsson nach England schreitet voran. Trainer Markus Babbel rechent nicht mehr mit einer Rückkehr des Isländers zu 1899 Hoffenheim. Aktuell erhielt Sigurdsson Sonderurlaub bis zum 30. Juni, um die Verhandlungen in England voranzutreiben. "So wie es aussieht, kommt Sigurdsson tendenziell nicht mehr zurück", schätzt Markus Babbel die Situation ein.

"Sein großer Wunsch ist es, in England zu bleiben", sagt Babbel über Sigurdsson. "Er steht in Verhandlungen mit Vereinen, aber irgendwann muss eine Entscheidung her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zurückkommt." Swansea City und der FC Liverpool buhlen um den 22-jährigen, isländischen Nationalspieler.

Schon in der Vorsaison war Sigurdsson ein halbes Jahr an Swansea ausgeliehen und erregte dort mit sieben Toren Aufmerksamkeit. Doch weil Trainer Brendan Rodgers von Swansea nach Liverpool wechselte, zieht es nun auch Sigurdsson an die Anfield Road - zu dem Klub, der auch für Markus Babbel für einige Jahre sportliche Heimat war.

Pikant? Babbel bleibt cool: "Mich interessiert nicht, wo er hingeht!" Babbel ist mit der eigenen Kaderplanung beschäftigt. Zumal aus Liverpool immer noch kein Angebot bei der TSG einging. Babbel: "Swansea ist der Verein, der ein konkretes Angebot abgegeben hat. Jetzt geht es darum, ob der Spieler mit ihnen klarkommt. Ein anderer Verein hat kein Angebot abgegeben. Wie weit Gespräche mit Liverpool stattfinden, kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht in Gylfis Rolle."

Mit Swansea dagegen einigte sich die TSG auf eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro. "Von unserer Seite ist das, was Swansea geboten hat, akzeptabel. Das würden wir machen", schickt Babbel ein Signal auch an andere Interessenten. "Wenn ein Verein unsere Vorstellungen erfüllt, werden wir es machen. Wenn nicht, dann kommt er zurück. So wie es aussieht, gehe ich davon aus, dass er in England bleibt."