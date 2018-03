Das erste Statement von Markus Babbel nach dem 3:2-Sieg gegen Schalke 04

Trainer Markus Babbel war nach dem zweiten Heimsieg der Saison erleichtert. In der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte er:

"Das war wieder ein sehr aufregendes Spiel nach Fürth, wo wir bitter den Ausgleich haben hinnehmen müssen. Heute hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Es war ein glücklicher Sieg, weil Schalke sehr gut Fußball gespielt hat. Sie haben uns sehr viel laufen lassen. Da hat man gemerkt, dass bei uns die Ruhe aufgrund der Situation nicht ganz so da ist. Trotzdem hat die Mannschaft unglaublich viel Leidenschaft auf den Platz gebracht. Sie haben gekämpft und sich in die Bälle geschmissen. Unser überragender Torwart hat uns heute im Spiel gehalten. Wir haben uns das Quäntchen Glück erarbeitet. Dass wir kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielt haben, ist umso schöner. Für mich wunderbar, um unter der Woche mit den Jungs zu arbeiten. Das muss der Maßstab sein, alles aus uns herauszuholen. Dann wird es schwer gegen uns. Wenn wir es nicht tun, sieht man in Mainz, wie schlecht wir spielen können. Wenn wir mehr Punkte haben, kehrt auch die Ruhe am Ball zurück. Heute war viel Glück mit dabei, aber die Mannschaft hat es sich durch die Moral, Einstellung und Leidenschaft verdient, nicht mit leeren Händen dazustehen!"