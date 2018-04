Markus Babbel attestiert Sven Schipplock "gute Chancen, in die Startelf zu kommen"

War das der Durchbruch? In Wolfsburg schoss Stürmer Sven Schipplock sein erstes Pflichtspieltor für 1899 Hoffenheim. Und ihm wurde sogar noch ein regulärer Treffer nicht anerkannt, weil das Schiedsrichtergespann seinen Kopfball hinter die Linie nicht als Tor wertete. Trainer Markus Babbel war mit seinem Joker sehr zufrieden.

Er sagte dem SWR: "Er präsentiert sich klasse im Training. Auch Peniel Mlapa trainiert sehr gut, Srdjan Lakic genauso." Lakic wurde in Wolfsburg für Schipplock ausgewechselt. Babbel honorierte die Leistung des Kroaten ebenfalls: "Man darf nicht vergessen, Srdjan hat davor harte Arbeit erledigt. Er hat beide Innenverteidiger immer wieder gefordert, in harte Zweikämpfe verwickelt und das hat sie Kraft gekostet. Für mich war klar, dass Sven uns dann mit seiner Schnelligkeit helfen kann, wenn er rein kommt."

Schipplocks Treffer war das erste Jokertor der TSG in dieser Saison. Babbel hat also ein glückliches Händchen. Babbel: "Für mich war die Schwierigkeit am Anfang, dass ich die Jungs noch nicht hundertprozentig kannte. Jetzt bekomme ich mehr und mehr Eindrücke von den Spielern." Seit etwas mehr als zwei Wochen ist Babbel nun im Amt.

Sven Schipplock kennt er aber noch aus Stuttgart. Als Babbel 2008 beim VfB anfing, spielte Schipplock bei den Amateuren. Babbel holte ihn zum Training zu den Profis. Sein Profi-Debüt feierte Schipplock allerdings erst nach Babbels Entlassung. Dafür treffen beide nun in Hoffenheim wieder aufeinander. Und Babbel scheint von den Leistungen des 23-Jährigen nicht abgeneigt. Er stellte ihm in Aussicht: "Wenn Sven so weitermacht, hat er gute Chancen, in die Startelf zu kommen."