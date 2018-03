Markus Babbel über den 2:1-Sieg in Gladbach

"Es wird sich zeigen, ob der Knopf aufgegangen ist", sagte am Sonntag ein sichtlich entspannter Trainer Markus Babbel. Seine Bilanz bei 1899 ist nach dem 2:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach ausgeglichen. Je zwei Siege, Unentschieden und Niederlagen holte er mit der TSG und war sogar zu einem kleinen Scherz aufgelegt: "Zum Glück habe ich nicht so viele Ex-Klubs..."

Denn nur gegen Babbels ehemalige Vereine Stuttgart und München war die TSG bisher unterlegen. Nach dem Sieg beim Tabellenvierten Gladbach weiß Babbel: "Es steht sich besser auf, wenn man gewonnen hat: Man ist genauso platt, aber es macht mehr Spaß. Das will ich jetzt jedes Wochenende haben."

Dem Trainer, der seit Donnerstag in Personalunion auch Manager ist, war wichtig, "dass die Jungs merken, dass ich keinen Schwachsinn erzähle, sondern gute Tipps geben kann." Schon vor dem Spiel hoffte Babbel, dass Gladbachs Pokalniederlage unter der Woche gegen Bayern München Spuren hinterlassen würde. Etwa ab der 70. Minute ließen die Kräfte die Fohlen dann auch spürbar nach. Babbel: "Ich habe die Mannschaft darauf vorbereitet und es war eben der Fall, dass Gladbach am Ende stehend K.O. war. Die Mannschaft wollte das Spiel dann noch drehen. Diese Mentalität hat mir wahnsinnig gut gefallen, wohl wissend, dass wir auch Glück hatten."

Denn nach dem 0:1 Gegentor verlor Hoffenheim zunehmend die Ordnung und ließ weitere Großchancen der Borussia zu. Babbels Analyse: "Wir haben die Anweisungen bis zum 0:1 gut umgesetzt, dann nachgelassen, waren aber in der letzten halben Stunde wieder nah an den Spielern dran. Das hat am Ende wieder gut ausgesehen. Die Jungs haben sich belohnt für ihren Aufwand."

Ein Sonderlob gab es für die Einwechselspieler Firmino, der das 1:1 erzielte, und Sven Schipplock: "Roberto und Sven haben der Mannschaft sofort geholfen. Das war ganz, ganz wichtig." Nun hofft Babbel auch endlich auf seinen ersten Heimsieg als TSG-Coach: "Da haben wir jetzt am Samstag eine riesen Chance, gegen Schalke 04. Ich hoffe, dass es uns jetzt leichter fällt mit dem Erfolgserlebnis im Rücken."