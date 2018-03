Markus Babbels erstes Statement nach dem Spiel

Markus Babbels erstes Statement nach der 1:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg: "Es ist natürlich enttäuschend für uns. Wir haben uns etwas ganz anderes vorgenommen. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, wie in Düsseldorf wieder früh in Rückstand geraten. Wir hatten dann einen etwas besseren Zugriff, aber durch einen leichtfertigen Fehler das 2:0 bekommen. Man hat die Unsicherheit gemerkt und trotzdem hatten wir die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit habe ich eine tolle Mannschaft auf dem Platz gesehen, die gekämpft hat, aber leider nicht in der Lage war, die Chancen in Zählbares zu münzen. Das Auftreten gegen den Ball und nach vorne gegen so eine gestandene Mannschaft mit hochkarätigen Spielern, das war klasse. Aber heute konnten wir es nicht nutzen. Nach dem 0:3 war die Enttäuschung riesengroß, aber wir haben nach vorne gespielt. Die Enttäuschung ist riesengroß, weil wir uns vorgenommen hatten, von Anfang an so zu spielen. Das haben wir wiedermal nicht hinbekommen. Dann darf man sich nicht wundern, dass man gegen so eine abgezockte Mannschaft als Verlierer vom Platz geht. Die Punktzahl ist kein beruhigendes Polster. Wir müssen wieder aus diesen Fehlern lernen. Wir machen zu leichte Fehler und lassen zu leicht Torchancen zu. Das wird knallhart bestraft. Wir müssen jetzt schnell lernen."