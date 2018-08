Der Hoffenheimer Stürmer hat mit seinem schnellen Tor nach der Pause die Wende eingeleitet

Stürmer Demba Ba schaut nach dem Spiel gegen Gladbach zufrieden in die Kameras: Er war beim 3-2 an allen wichtigen Szenen beteiligt. Ba erzielte kurz nach der Pause selbst den Ausgleich zum 1-1 und holte den entscheidenden Elfmeter heraus, den Sejad Salihovic zum 3-1 verwandelte. Nach acht Spielen kann sich der Hoffenheimer bereits über vier Tore freuen. Zufrieden war er gegen Gladbach aber nur mit der zweiten Halbzeit von 1899. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht mit Mut, Energie und Aggressivität gespielt", sagt Ba, die zweite Halbzeit sei "viel besser" gewesen. Offenbar sind in der Pause in der Kabine deutliche Worte gefallen: "Wir haben alle gesagt, wir müssen spielen wie Männer, nicht wie Kinder".