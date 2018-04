1899 Hoffenheim bestätigte heute den Transfer von Edson Braafheid zur TSG

Hoffenheim rüstet auf - in Orange! Nach Ryan Babel wechselt der zweite Niederländer zur TSG. Heute bestätigte der Verein den Transfer von Edson Braafheid. Der Linksverteidiger wechselt von Bayern München nach Hoffenheim und erhält einen Vertrag bis 2014. Braafheid ist 27 Jahre alt und soll den abgewanderten Linksfuß Christian Eichner ersetzen. Bereits in den letzten Tagen wurde über einen Wechsel spekuliert, als Manager Ernst Tanner in München auf der Geschäftsstelle der Bayern auftauchte. Heute Mittag soll Braafheid zusammen mit seinem Landsmann Babel offiziell in Zuzenhausen vorgestellt werden.