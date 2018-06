200 Zuschauer verfolgten das Testspiel im Dietmar-Hopp-Stadion

Durch Tore von Tobias Strobl (29.) und Kenan Karaman (80.) hat 1899 Hoffenheim ein Testspiel gegen den FC Ingolstadt gewonnen. Den Treffer für den Zweitligisten erzielte Ahmed Akaichi in der Schlussminute. Kai Herdling scheiterte in der 74. Minute nach einem Foul an Knowledge Musona mit einem Elfmeter am ehemaligen Hoffenheimer Keeper Ramazan Özcan.

Erfreulich: Marvin Compper hat den ersten Härtetest nach seiner Knieverletzung bestanden. Er ging nach 60 Minuten vom Feld. Außerdem hielten Hoffenheims Nachwuchs-Kicker aus der U19 und der U23 gut mit, zeigten gegen den in Bestbesetzung angetretenen Zweitligist gute Leistungen!

So spielte die TSG gegen Ingolstadt: Haas (Casteels, 46.), Klingmann (Toljan, 68.), Conrad, Compper (Süle, 59.), Schorr (Szarka, 68.), Strobl, Kaiser, Groß, Musona (Karaman, 75.), Gyau, Mlapa (Herdling, 62.).