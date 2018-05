Am Nachmittag wird die TSG in Österreich eintreffen

Angenehme 22 Grad wurden am Mittag in Feldkirchen an der Donau gemessen, bei bedecktem Himmel. Ideale Voraussetzungen also, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Die TSG ist zum ersten Mal hier, in den vergangenen Jahren war man immer in Leogang im Salzburger Land. "Das Trainingslager ist der zentrale Bestandteil der Saisonvorbereitung", sagt Manager Ernst Tanner, "da werden die Grundlagen für die Runde gelegt!"

Als letzter Spieler ist gestern Gylfi Sigurdsson zur Mannschaft gestoßen. Der Isländer hätte eigentlich erst heute zurück sein müssen, doch Gylfi wollte auf das offizielle Mannschaftsfoto, das gestern aufgenommen wurde. Fehlen wird dagegen Boris Vukcevic, der nach seinem Wadenbeinbruch operiert werden muss.

Bis zum 17. Juli wird die Mannschaft im Trainingslager in Feldkirchen bleiben und drei Testspiele bestreiten. Erster Gegner ist Samstag der SV Ried, einen Tag später spielt man gegen Rapid Wien in der österreichischen Hauptstadt und zum Schluß am 15. Juli gegen Legia Warschau.