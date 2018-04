Prince Tagoe wird wohl über den Sommer hinaus bei Partizan Belgrad bleiben

Bei 1899 Hoffenheim abgeschrieben - in Belgrad ein Held! Das ist die Bilanz von Stürmer Prince Tagoe. Bei dem ghanaischen Nationalspieler läuft es zur Zeit. Und das - obwohl vor knapp zwei Jahren bei ihm schon das Karriereende nach einem diagnostizierten Herzfehler unmittelbar bevorstand. Vielleicht war das ein Grund, warum Tagoe bei der TSG nie mehr richtig Fuß fasste. Bei seinem Leih-Verein Partizan Belgrad läuft es seit Januar aber deutlich besser. 11 Tore erzielte Tagoe in 16 Spielen im Sturm, wurde Pokalsieger und steht in der Tabelle auf Rang 1. "Ich habe endlich wieder mehr Spielzeiten und kann beweisen, dass ich Qualität habe", verkündete Tagoe nun via "kicker". Grund genug für die Belgrader, sich den Stürmer dauerhaft zu angeln. Wie das Fachmagazin berichtet, soll Partizan nun die 1,5-Millionen-Euro-Kaufoption auf Tagoe ziehen. Der würde damit dauerhaft nach Belgrad wechseln. Das Blatt beruft sich dabei auf die Aussage von Tagoes Berater Goran Milovanovic.