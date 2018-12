Der Wechsel des Isländers könnte schon in den nächsten Tagen perfekt gemacht werden

Nach dem Wechsel von Tom Starke zu Bayern München steht nun die nächste Personalentscheidung bei 1899 Hoffenheim an. Und wieder geht es um einen Publikumsliebling: um Gylfi Sigurdsson, der in der Winterpause zu Swansea City in die englische Premier-League ausgeliehen worden war. Swansea hat bereits vor Wochen ein erstes Angebot abgegeben. Es lag wohl bei rund vier Millionen Euro und wurde von Hoffenheim prompt abgelehnt. Doch nach britischen Medienberichten wollen die Waliser nun nachlegen. Sigurdsson soll der teuerste Spieler in der Geschichte von Swansea City werden, bis zu zehn Millionen Euro will der Premier-League-Club für den Isländer bieten. Das ist in etwa die Summe, die Hoffenheim im vergangenen Monat gefordert haben soll.

Trainer Markus Babbel hat zwar mehrfach betont, dass er Sigurdsson zu 1899 Hoffenheim zurückholen möchte, doch möglicherweise war das nur ein Teil des Transfer-Pokers. Ganz sicher gibt es eine Summe, bei der die TSG schwach wird, der Trainer-Manager nennt das gerne "ein unmoralisches Angebot". Ein Gesprächstermin dafür steht angeblich, Swansea-Präsident Huw Jenkins soll schon einen Flug gebucht haben, um mit 1899 Hoffenheim zu verhandeln. Gut möglich, dass in den nächsten Tagen eine Entscheidung fällt.

Sigurdsson selbst würde auch gerne auf der Insel bleiben. "I´ve loved playing for Swansea City but future´s still up in the air", sagte der Hoffenheimer Publikumsliebling wehmütig nach dem letzten Spieltag.