Bei der Hoffenheimer U23 gibt es zum Saisonende einen massiven Schnitt

"Wir haben genügend junge Spieler", stellte Trainer Markus Babbel schon Anfang April fest und machte sich an die Verpflichtung von Matthieu Delpierre. Der Stuttgarter ist ein erfahrener Profi, einer der die jungen Spieler führen soll, an dem sie sich anlehnen können. Doch in diesen Genuss wird ein großer Teil der Hoffenheimer U23 nicht mehr kommen. Gleich sechs Spieler gehen zum Ende der Saison: Daniel Lück, Robin Neupert, Philipp Klingmann, Tabe Nyenty, Oliver Tuzyna und Nicolai Groß verlassen 1899 Hoffenheim. Ob die Nachwuchstalente die TSG auf eigenen Wunsch verlassen oder ob ihre Verträge nicht mehr verlängert werden, teilte der Bundesligist nicht mit. Es sieht allerdings so aus, als würden zumindest Lück, Neupert und Klingmann keine neuen Verträge mehr bekommen, denn sie "verlassen den Verein mit noch unbekanntem Ziel", so die TSG. Torwart Daniel Lück war 2010 mit den A-Junioren deutscher Pokalsieger geworden, Neupert stand im B-Jugend-Meisterteam von 2008, Klingmann hat insgesamt elf Jahre bei 1899 Hoffenheim verbracht, 2001 war er von Germania Mönchzell zum abitionierten Nachbarn gewechselt. Tabe Nyenty hat dagegen mit Astoria Walldorf einen neuen Verein gefunden. Schon Anfang der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Nicolai Groß nach Heidenheim wechselt. Profi-Verträge haben nur Joseph-Claude Gyau und der Tunesier Ahmed Sassi bekommen. Verstärkt wird die U23 in der kommenden Saison durch Vincenzo Grifo vom Karlsruher SC und durch Pelle Jensen von Hansa Rostock. Der 20-jährige, den noch Ex-Manager Ernst Tanner geholt hatte, machte insgesamt acht Länderspiele im Nachwuchsbereich. Bei der ersten Mannschaft von Hansa Rostock kam er allerdings in der vergangenen Saison nicht zum Einsatz. Im Jahr 2016, verriet TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp kürzlich im Interview mit der Vereins-Pressestelle, wünsche er sich "am liebsten sechs Eigengewächse im Kader". Präsident Hofmann legte euphorisiert nach und schwärmte sogar von "Nationalspielern im Kader, die aus der eigenen Jugendförderung stammen". Ambitionierte Ziele, denn bisher ist noch kein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs Stammspieler bei den Profis geworden.