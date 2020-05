Zuzenhausen. (dpa) Der kroatische Top-Stürmer Andrej Kramaric ist bei der TSG 1899 Hoffenheim zurück im Training. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Der 28 Jahre alte Vize-Weltmeister fehlte den Kraichgauern beim missglückten Neustart gegen Hertha BSC (0:3) am vergangenen Samstag wegen Sprunggelenksproblemen und Knieschmerzen.

"Es geht langsam besser, aber wir müssen da Woche für Woche schauen", hatte Trainer Alfred Schreuder vor dem Spiel betont. Diese Woche tritt Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger SC Paderborn an. Kramaric hat in dieser Spielzeit trotz einiger verpasster Spiele schon sieben Saisontore erzielt.