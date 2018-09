München (dpa) - Ozapft is: In München beginnt heute das 185. Oktoberfest. Oberbürgermeister Dieter Reiter wird um 12.00 Uhr das erste Fass Wiesn-Bier anzapfen und damit das größte Volksfest der Welt eröffnen. Erstmals ist Ministerpräsident Markus Söder in der Anzapfboxe dabei - mit ihm wird Reiter auf eine friedliche Wiesn anstoßen. Mit Spannung wird erwartet, wie viele Schläge der Oberbürgermeister beim Anstich braucht. In den vergangenen Jahren schaffte er es mit zwei Schlägen. Die Maß Bier kostet dieses Jahr bis zu 11,50 Euro.