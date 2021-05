Musste den 104. Giro d'Italia vorzeitig beenden: Emanuel Buchmann. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der 28-Jährige war am Sonntag drei Kilometer nach dem Start der 15. Etappe in einen Massensturz verwickelt und hatte dabei sichtbare Verletzungen im Gesicht erlitten. Das Rennen war nach dem Sturz gestoppt worden, Buchmanns Team Bora-hansgrohe vermeldete wenig später die Aufgabe des Kapitäns. Buchmann begab sich umgehend in ein Krankenhaus. Das genaue Ausmaß der Verletzungen ist noch unklar.

Die 15. Etappe, auf der die Rundfahrt einen Abstecher nach Slowenien machte, gewann Victor Campenaerts. Der belgische Zeitfahrspezialist setzte sich nach 147 Kilometern von Grado nach Gorizia im Sprint zweier Ausreißer vor dem Niederländer Oscar Riesebeek durch. Der Buchholzer Nikias Arndt wurde Dritter. Top-Favorit Egan Bernal verteidigte das Rosa Trikot des Gesamtführenden problemlos und liegt 1:33 Minuten vor dem Briten Simon Yates.

Buchmann hatte vor dem Teilstück aussichtsreich auf Platz sechs der Gesamtwertung gelegen und hatte sich am Start optimistisch gezeigt. "Die Form stimmt und ich freue mich auf die kommenden Bergetappen", sagte Buchmann. Wenig später war das Rennen für ihn beendet und damit auch der Traum, als erster Deutscher auf das Podium zu fahren.

Am Montag sind erneut die Klassementfahrer gefragt. Zwar steht in Cortina d'Ampezzo keine Bergankunft auf dem Programm, doch auf den 212 Kilometern der Königsetappe müssen drei Anstiege der ersten Kategorie sowie mit dem 2239 Meter hohen Passo Pordoi der höchste Punkt des diesjährigen Giro bewältigt werden. Insgesamt weist die 16. Etappe 5700 Höhenmeter auf.

