Der ursprünglich erst im Sommer geplante Führungswechsel im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt geht bereits in dieser Woche über die Bühne. Auf Wunsch des Vereins hört Ex-Weltmeister Andreas Möller als Chef bereits am 31. März auf. Sein Nachfolger Alexander Richter, der vom Bundesligarivalen VfL Bochum kommt, übernimmt ab 1. April die Leitung. Dies teilten die Hessen am Dienstag mit.