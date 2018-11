St. Leon-Rot/Reilingen. (rnz/mare) Die Landesstraße L546 zwischen St. Leon und Reilingen wird ab Montag, 12. November, voll gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung der Fahrbahn, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

Zwischen dem Kreisverkehr am Ortsausgang von St. Leon und dem Kreisverkehr an der Einmündung L546/L556 bei Reilingen wird dann rund drei Wochen lang keine Auto durchkommen.

Um die Zufahrt zum St. Leoner See und dem Lußhardthof zu gewährleisten, werden die Sanierungsarbeiten in zwei Bauabschnitte aufgeteilt: nördlich und südlich des Lußhardthofs. Die Arbeiten beginnen zunächst am nördlichen Streckenabschnitt zwischen dem Lußhardthof und Reilingen.

Die Umleitung erfolgt in Richtung Walldorf über die L546, L598, L723 und über die L560 bei Neulußheim wieder zur L546 zurück beziehungsweise in Gegenrichtung. Die Kosten betragen rund 650.000 Euro und werden vom Land getragen.

Info: Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen gibt es unter www.vm.baden-wuerttemberg.de oder www.baustellen-bw.de