Walldorf. (rö) Der Walldorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig der Einführung des neuen Profilfachs Informatik, Mathematik, Physik (IMP) am Gymnasium zum Schuljahr 2018/19 zugestimmt. Damit kann dies beim Regierungspräsidium beantragt werden. Für Schulleiter Gerald Kiefer hat das stabil fünfzügige Gymnasium aktuell "zu wenig Wahlmöglichkeiten im Profil", zum sprachlichen und naturwissenschaftlichen Zug soll deshalb nun der informationstechnische hinzukommen. Vorausschauend habe er bereits dafür gesorgt, dass zu diesem Schuljahr ein zweiter Informatiklehrer ans Gymnasium gekommen ist, sodass auch die benötigten Lehrkräfte zur Verfügung stehen.

Gerade am SAP-Standort Walldorf gebe es ein starkes Interesse der Eltern am neuen Profilfach, das ab Klasse 8 mit vier Stunden pro Woche unterrichtet wird. Beide schulische Gremien haben bereits zugestimmt, die Gesamtlehrerkonferenz mit 65 von 80 Stimmen, die Schulkonferenz mit zehn von zwölf. Nach dem Plazet des Gemeinderats muss nun noch das Regierungspräsidium dem Antrag zustimmen. Laut Kiefer zeigen sich 24 von 85 öffentlichen Gymnasien im Regierungsbezirk am neuen Profilfach interessiert, darunter auch das Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch - das sah der Gemeinderat allerdings nicht als Hinderungsgrund.

Bereits in diesem Schuljahr war nach den Worten von Gerald Kiefer der "Aufbaukurs Informatik" für die siebten Klassen eingeführt worden, allerdings "ohne Anschluss nach oben oder unten". Dieses Fach soll es laut Kultusministerium ab dem kommenden Schuljahr auch an den Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen geben. Zudem soll IMP an den Gemeinschaftsschulen ab 2019/20 als Profilfach kommen, an den Haupt-, Werkreal- und Realschulen wird dann das neue Wahlfach Informatik eingeführt.

"Nicht nur die Eltern, auch der Schulträger sollte Interesse haben", erteilte Werner Sauer die Zustimmung der CDU-Fraktion und versicherte dem Schulleiter, dass man auch "die sächlichen Voraussetzungen schaffen" werde. Für Lorenz Kachler (SPD) ist die Einführung von IMP "die logische Folge der fortschreitenden Digitalisierung", gerade Walldorf dürfe sich "nicht abhängen lassen". Walter Hecker (Grüne) freute sich über die Einführung und wünschte "den Schülern viel Spaß beim Lernen und den Lehrern beim Unterrichten". Auch die FDP steht laut Dagmar Criegee hinter dem Vorhaben des Gymnasiums: "Wir wollen die weltbeste Bildung für alle."