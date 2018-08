Walldorf. (seb) Die beste Nachricht zuerst: Anders als bei katholischen Kirchengemeinden, die große Umstrukturierungsprozesse angehen und ihren gesamten Gebäudebestand kritisch überdenken müssen, wird die evangelische Kirchengemeinde Walldorf sich nicht verkleinern.

Der Grund, warum man die Gemeindemitglieder zum großen Informationstreffen unter dem Titel "Gemeindeträume" eingeladen hatte, betraf verschiedene Weichenstellungen, aber keine, die aus etwaiger Finanznot herrühren. Vor allem ging es um den Austausch, und das ist für Pfarrerin Wibke Klomp, Gemeindediakon Oliver Tuscher, Kirchengemeinderatsvorsitzenden Rainer Dörlich und die stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende Hilke Woche die gute Nachricht: die mit über 80 Teilnehmern große Resonanz und der enge Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde, der an diesem Abend deutlich wurde.

"Besucher jeden Alters", berichtet Tuscher, "von 14 bis über 80". Das seien die Multiplikatoren für die insgesamt 4700 Gemeindemitglieder. "Wir haben keine Angst vor der Zukunft", so Wibke Klomp zur Intention, "weil wir nicht warten, bis sie da ist, sondern uns früh mit ihr beschäftigen. Da bricht keine Panik aus."

Die gerade sanierte Kirche mit ihrer eben modernisierten Orgel, den erst fünf Jahre jungen Kindergarten oder das frisch renovierte Gemeindehaus, in das 900.000 Euro flossen, zu hinterfragen, wäre auch absurd: "Die Gebäude sind zukunftssicher." Wobei: "Eigentlich ist das Gemeindehaus zu groß", so Rainer Dörlich, "heute würde nur die Hälfte genehmigt."

Aber es stammt eben aus einer Zeit, als Walldorf noch keine Astoria-Halle hatte und wird immer noch rege genutzt, nicht nur von der Gemeinde selbst mit ihren Gruppen, Chören und Kreisen, darunter 60 Kinder und Jugendliche, sondern beispielsweise auch von Volkshochschule, Musikschule oder Familienzentrum. Zudem wurde es an den Caterer untervermietet, der auch für den Kindergarten kocht.

"Jeden Tag ist jemand drin." Die vielen verschieden große Räume seien ein Plus, so Pfarrerin Klomp, "wie viel hier los ist, überrascht alle Besucher." Daher sei es keine Frage, dass die Gemeinde an ihrem "großen Haus der Begegnung" festhält, so Tuscher.

Neue Stiftung "auf dem Weg"

Mit der Renovierung wurde für mehr Barrierefreiheit gesorgt, ein Behinderten-WC eingerichtet, die Sicherheit mit Rauchmeldern und Defibrillatoren für den Herznotfall erhöht, Lüftung und Fenster modernisiert und drahtloses Internet installiert.

Ein Thema bleibt die Frage der Pfarrhäuser, auch weil sie eng mit der Besetzung der vakanten Pfarrerstelle zusammenhängt. Die Kirchengemeinde hat zur Zeit kein Pfarrhaus, eines wird gerade durch die Evangelische Stiftung Pflege Schönau errichtet: im Garten des ehemaligen Pfarrhauses nämlich, das jetzt zum Begegnungshaus für die Arbeit mit Flüchtlingen umgewandelt wurde. Das Haus soll im nächsten Jahr fertig sein.

Dann erhofft man sich Erfolg bei der Suche nach einem Nachfolger von Pfarrerin Marina von Ameln, die nach Pforzheim wechselte: Ein fertiges Haus anbieten zu können, praktisch für eine ganze Familie, sei einfach besser, so Pfarrerin Klomp. Wegen der Vakanz an der Spitze der Gemeinde sei die Infoveranstaltung zusätzlich wichtig gewesen, ergänzt sie: "als Signal, dass wir trotzdem mehr machen als das Tagesgeschäft".

Sowohl das Mehr als auch das Tagesgeschäft aber wollen auch weiterhin finanziert sein. Um den für die Zukunft erwarteten Rückgang der Kirchensteuer etwas abfangen zu können, wurde daher 2016 schon die "Stiftung Evangelische Kirchengemeinde Walldorf" gegründet. Inzwischen ist sie, mit zunächst 100.000 Euro ausgestattet, "auf dem Weg", so Rainer Dörlich.

Stifter können damit helfen, weiter ein reichhaltiges Gemeindeleben zu ermöglichen mit vielfältigen Angeboten, etwa besonderen Gottesdiensten wie "Sing & Pray" oder "Kind und Kegel", so Wibke Klomp. Und wer dazu wenig Bezug habe, könne immer noch interessiert sein, Jugendarbeit oder Aufklärung übers Diskussionsforum "Punktsieben" zu unterstützen.

Mit diesen Stärken kann die Gemeinde punkten, ist sich Hilke Woche sicher, doch will man genau wissen, was von der Kirche heute erwartet wird und wo es fehlt. Schon während des Reformationsjubiläums 2017 erhielt man viele Impulse, erklärt Wibke Klomp, und für Februar 2019 hat man eine "Zukunftskonferenz" geplant.

Zirka 60 bis 80 Personen werden von der Kirchengemeinde eingeladen, ein Drittel sollen Vertreter der Kerngemeinde sein, die übrigen aus anderen Kirchengemeinden, von Walldorfer Vereinen oder Institutionen. Unter professioneller Moderation sollen sie "gemeinsam ganz genau hinsehen", so Rainer Dörlich.

Gerade die "Externen" sollen helfen, den Blick zu weiten: "Sich selber findet man immer richtig gut, das ist das Problem." Interessant sei sicher auch, Menschen zu erreichen, die aus der Kirche ausgetreten sind, so Tuscher: "Die wollen wir fragen: ’Was hätte es gebraucht, dass ihr dabeibleibt?’"

Ein Vorbild dieser Konferenz ist der Zukunftskongress der katholischen Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot, aus dem die Begegnungsstätte am Roter Friedhof und der "Mittagstisch" hervorgingen. Künftig solle verstärkt das Signal ausgesandt werden, dass die Gemeinde "allen eine Heimat bieten" wolle und alle sich zugehörig fühlen sollten, so Hilke Woche.

Dass man Begegnungen schaffen wolle in einer vielfältiger und teils gegensätzlicher werdenden Gesellschaft. "Ist eine Partei Veranstalter, kommen bestimmte Leute nicht", so Oliver Tuscher: "Kirche kann vernetzen, als einziger ’Dino’ im Vergleich zu Parteien oder Gewerkschaften."