Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Dieser Abend sollte es in sich haben - vor allem, was das Elektrische betrifft. Doch alles der Reihe nach. Im gut besuchten Walldorfer Spektakelzelt erwartete die Besucher das zweite Soloprogramm von Michael Hatzius, "Echstasy". Die schmatzenden und nagenden Geräusche aus dem Off lassen Kleingetier vermuten und dann ist die Bühne plötzlich dunkel. Ein Riesenkarnickel tritt hinter dem Vorhang hervor: "Hä? Wassn jetzt passiert? Da hat jemand die Hauptleitung durchtrennt." Der verlogene Rammler wird beim Erscheinen der Supermöhren-Security ganz kleinlaut und verpfeift den Mann in der ersten Reihe, dem er zuvor die beiden Kabelenden in die Hände gedrückt hat.

Und plötzlich ertönt von der Leinwand ohrenbetäubendes Geknatter eines Helikopters, der rote Teppich wird ausgerollt und zu theatralischer Auftrittsmusik erscheint der Star des Abends - die breit- und großmäulige Echse. Dieses allwissende, Zigarren qualmende Urvieh nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in groteske und aberwitzige Gedankengänge. Mit sonorer Stimme parliert die Millionen Jahre alte Echse in einer Mischung aus Macho und dem "Paten" über Gott und die Welt.

Beim Rundumschlag unter den Dialekten kommen weder Bayern oder Hessen noch Franken oder Österreicher ungeschoren davon. Den Schwaben attestiert die Echse eine körperliche Behinderung im "Konsonantenzentrum". Doch auch die Themen gesunde Ernährung und Religion in persona von Luther und dem Papst bleiben nicht außen vor.

Echse erzählt gerade von seinen Erlebnissen beim Meteoriteneinschlag, als alle Dinosaurier starben, da löscht ein Knall alle Lichter im Zelt. Dieses Mal ist es nicht das Karnickel, sondern bittere Realität. Doch weder Echse noch Hatzius oder das Publikum lassen sich aus der Ruhe bringen: Gekonnt improvisiert der Puppenspieler mit der neuen Situation und hat trotz optischer Nichtanwesenheit die Lacher auf seiner Seite. Dem schnellen fachmännischen Eingreifen der Techniker ist es zu verdanken, dass es zügig weitergehen kann und der Zuschauer vom Verlust der Freunde Ralf und Kerstin erfährt. Doch Hatzius, Meister der freien Improvisation, lässt dieses Ereignis in verschiedenster Weise auf sarkastische Art immer wieder ins Programm einfließen.

Anders als der anarchische, schenkelklopfende, gagheischende Humor der Echse ist der Exkurs in die Gummi-Enten-Zivilisation, die bereits vor den Dinosauriern existierte, ein Meisterstück politischen Kabaretts. In Schnellsprechmanier wird mit Hipsterente, Protestpunkente, Nonnenente, Flüchtlingsente, Trump- und Kanzlerinnenente ein Gesellschaftspanorama entworfen, in dem die Echsenente zu guter Letzt der "Erlöser" ist und der Tod "viel zu tun, viel zu tun" hat.

Der mehrfach ausgezeichnete Puppenspieler Michael Hatzius glänzt ganz besonders in den Augenblicken, da er mit Improvisationslust und Spielfreude das Publikum einbezieht. Ob nun beim Erstellen des persönlichen Entenhoroskops oder beim Kennenlern-Rundgang durchs Zelt, immer wieder tauchen irgendwo im Programm die aufgeschnappten Informationen wieder auf und erhalten einen ganz neuen Zusammenhang. Schlagfertig verpasst er den vom Publikum zugerufenen Mundartwörtern ganz neue Bedeutungen oder arrangiert daraus einen neuen Song zum Schifferklavier.

Echses Mitstreiter kommen auch zum Zuge und auch die sind nichts für Zartbesaitete. Mit einem ausgeprägten Mut zur Hässlichkeit, die irgendwie alle Puppencharaktere dieses Abends ausmacht, inszeniert Hatzius das Zwiegespräch zwischen einer überdimensionalen Zecke und ihrem blutgebenden Wirtswesen, dem Märchenprinzen. Und auch das schüchterne Huhn mit Legestörung ist äußerlich keine Schönheit; das dem Publikum abgerungene Mitleid erklärt sich allein aus dem resigniert-tonlosen Kindheitsbericht. Dank esoterischer Beckenbodengymnastik erfüllt Huhn die an es gestellten Erwartungen und verhilft seinem Arbeitgeber, der Echse, zu dem gewünschten Spiegelei.

Der 36-jährige Hatzius beweist auf seine ganz eigne Art, dass Puppenspiel bei weitem nicht nur etwas für Kinder ist. Am Ende hat der Zuschauer ganz vergessen, dass hinter der Echse ja noch ein Puppenspieler steht, das ist durchaus als Kompliment zu verstehen. Ganz im Sinne seiner fiesen Viecher verabschiedet der Berliner Puppen-Comedian seine Gäste als Gevatter Tod und verspricht ihnen auf seiner Fidel: "Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt."