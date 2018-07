Von Anton Ottmann

Wiesloch. Einen Roboter so zu programmieren, dass er die von Drohnen und Satelliten ermittelten Daten zur Bodenqualität aufnimmt, um das daraus sich ergebende Saatgut an selbstfahrende Traktoren weiterzugeben - das ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Dass man dies in Ansätzen und sehr vereinfacht auch mit einem Lego-Computer simulieren kann, bewies jetzt das Wieslocher Team "Cassapeia Junior" bei der deutschlandweiten Ausscheidung der "World Robot Olympiad 2018" in Passau.

Der 13-jährige Niklas Waibel und Felix Pilz (12), beide Schüler des Ott-Heinrich-Gymnasiums in Wiesloch, errangen in einem mehr als 180-köpfigen Teilnehmerfeld den ersten Platz in ihrer Altersklasse und qualifizierten sich damit für das Weltfinale im November dieses Jahres im thailändischen Chiang Mai.

Neben dem Lösen der gestellten Aufgaben und dem Programmieren des Lego-Roboters musste das Team in Passau beweisen, dass es den Roboter aus seinen Einzelteilen zusammenbauen kann. Bis es so weit war, eignete sich das Duo viel Wissen an, zeigte Ausdauer und Experimentierfreude. Niklas sagte der RNZ, dass er und Felix mindestens drei bis vier Stunden pro Woche für den Wettbewerb gearbeitet hatten. In kritischen Momenten sei sein Herz "immer eine Sekunde stillgestanden". Felix motivierte hingegen der Anreiz, die Lösung perfekt und sicher hinzubekommen und dabei immer wieder etwas dazuzulernen.

Mit dabei in Thailand ist noch ein weiteres Wieslocher Team: "Cassapeia Senior" belegte in der Kategorie "Regular Senior" bei 106 Konkurrenten den Silberrang. Zu der Tüftlertruppe zählen die beiden 16-jährigen Paul Ehrhard und Jacob Schäfer, ebenfalls Schüler am Wieslocher Gymnasium, sowie Tim Waibel (19), der gerade das Abitur gemacht hat und jetzt Informatik studieren wird.

Die drei mussten einen Roboter bauen, der dafür sorgt, dass alle Lebensmittel mit Schiffen an den richtigen Ort transportiert werden. Außerdem waren die Schiffe so mit Kühlaggregaten auszurüsten, dass die Nahrung unterwegs nicht verdirbt. Auch hier wurde gegenüber der realen Welt vereinfacht und, statt mit Waren und Maschinen, mit farbigen Lego-Steinen gearbeitet.

Die "World Robot Olympiad" ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern möchte. In Zweier- und Dreierteams arbeiten die Teilnehmer gemeinsam mit einem Betreuer an jährlich wechselnde Aufgaben - in diesem Jahr unter dem Thema "food matters" oder "Lebensmittel sind wichtig!". Die beiden Wieslocher Teams betreut der in Wiesloch-Frauenweiler wohnende Martin Waibel, der schon in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich Teams aus Wiesloch und der Region bei ähnlichen Wettbewerben begleitet hat.

15 deutsche Teams werden zur internationalen Ausscheidung nach Chiang Mai fahren, der wichtigsten Stadt in der thailändischen Nordregion und wegen seiner landschaftlichen Schönheit auch "Rose des Nordens" genannt. Der Wettbewerb gleicht einer Olympiade, bei der es auf das Ergebnis aller beteiligten Deutschen ankommt.

Jacob freut sich besonders auf die Stimmung, "wenn alle Teams eines Landes sich gegenseitig anfeuern". Paul wünscht sich faire Gegner und freut sich, viele neue Leute kennenzulernen Tim ist gespannt auf die Ausflüge und hofft vor allem auf Medaillen. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Der Coach Martin Waibel ist immer noch auf der Suche nach Sponsoren, die helfen, die "nicht unerheblichen Reisekosten zum Weltfinale zu stemmen". Er freut sich über entsprechende Nachrichten unter der E-Mail-Adresse wrocassapeia@gmail.com.