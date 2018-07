Wiesloch. (hds) Oberbürgermeister Dirk Elkemann und der Leiter der Stadtwerke, Rüdiger Kleemann, schauten zufrieden in das weite Rund: "Toller Besuch, herrliches Badewetter und ein attraktives Programm", meinten sie übereinstimmend.

Fast 4000 Besucher hatten sich am ersten Ferientag ins "WieTalBad" aufgemacht, um kühlendes Nass, viel Spaß und lustige Spiele zu erleben. Der Anlass war ein großes Fest: Vor zehn Jahren hatte das Freibad nach umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten seine Pforten wieder eröffnet und dieses kleine Jubiläum wurde gebührend gefeiert. Ursprünglich sollte es bereits am Samstag zuvor stattfinden, die widrigen Witterungsbedingungen hatten den Planern jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

"So gegen 14 Uhr ging es hier richtig los", berichtete Fanny Weick, die gemeinsam mit Kollegin Karin Falk an der Kasse viel zu tun hatte. Lange Schlangen hatten sich gebildet und Schattenplätze auf dem Gelände waren längst belegt. So blieb vielen bei Temperaturen von 35 Grad nur die erfrischende "Flucht" in die verschiedenen Becken, um sich Abkühlung zu verschaffen. Für alle jene, die den Freizeitgenuss mit eigenen Aktivitäten ergänzen wollten, bestand ausreichend Gelegenheit.

Eine Schaumparty stand auf dem Programm, gleich zweimal konnten sich Jung und Alt mit einer Sprühkanone einschäumen lassen. Ein Wasserkrake aus Kunststoff lockte viele an, selbst ein Tauziehen im Wasser fand viele Mitstreiter. Als Kooperationspartner konnte ein ideenreiches Team engagiert werden, das alle Spiele und den willkommenen Zeitvertreib im Freibad organisierte. So wurde unter anderem auch eine Aquafitness-Aktion angeboten. Vor allem für die Knirpse war der Nachmittag ein tolles Erlebnis und ein willkommener Start in die Sommerferien. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, so hatte der Förderverein "Freunde des Freibads" den Verkauf von Kaffee und Kuchen übernommen.

Mit Schwung ins kühle Nass: Das WieTalBad, in diesen Tagen ohnehin sehr gut besucht, freute sich zum Sommerfest über einen Riesenandrang. Fotos: Pfeifer

Grund für die Renovierung vor zehn Jahren war, dass am Freibad, seit Jahrzehnten die wichtigste und beliebteste Freizeiteinrichtung in Wiesloch, der Zahn der Zeit genagt hatte. Neue Technik musste eingebaut und auf dem gesamten Gelände vieles saniert werden. Insgesamt wurden über drei Millionen Euro investiert. Im Zug der Renovierung 2008 kamen neue Angebote hinzu. Besucher, die Entspannung suchen, können in einem Becken mit Sprudelliegen Erholung finden, eine 80 Meter lange Riesenrutsche wurde eingerichtet und das Angebot für Kleinkinder verbessert. Auch an die älteren Besucher wurde gedacht und die Becken mit Treppen ausgestattet, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern.

Mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins wurden in den zurückliegenden Jahren Liegen, Sonnenschirme und Sitzblöcke angeschafft, zudem ging der Wunsch nach einem schützenden Sonnensegel über dem Becken für die Kleinkinder dank Spenden in Erfüllung. Die einstige Sanddüne wurde inzwischen von den Mitarbeitern der Stadtwerke mit Gras bepflanzt und somit ist eine zusätzliche Liege- und Aufenthaltsfläche entstanden. 16 neue Pfandliegen wurden angeschafft, 80 Wertschließfächer stehen den Badegästen zur Verfügung, auch zehn Kabinen können für die gesamte Saison dauerhaft angemietet werden.

Das derzeitige Wetter ist natürlich ideal, so rechnen die Stadtwerke bereits in der kommenden Woche mit dem 100.000. Besucher in diesem Jahr. "Wir haben keine Beschränkungen, was die Besucherzahl betrifft", erläuterte Rüdiger Kleemann am Rand des Schwimmbadfests. Jedoch dürften bei mehr als 5000 Gästen die Kapazitäten auf den Wiesen und in den Schwimmbecken erschöpft sein. Den "Ansturm" beim Fest mussten manche nicht nur im Eingangsbereich an der Kasse erleben, auch Parkplätze waren an diesem Tag Mangelware.