Wiesloch/Walldorf. (pol/van) Auf der Landesstraße L 723 hat es am Morgen gleich zweimal gekracht, wie die Polizei mitteilt. Zunächst kollidierten gegen 5.20 Uhr zwischen Rauenberg und Walldorf zwei Fahrzeuge in Höhe der Abfahrt zu den Heidelberger Druckmaschinen. Ein 27-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Rauenberg unterwegs war, hatte offenbar eine rote Ampel missachtet und war mit einem links abbiegenden 60 Jahre alten Open-Fahrer zusammengestoßen. In der Folge wurde der Opel zur Seite auf einen dahinter stehenden BMW geschleudert.

Der 27-Jährige Verursacher wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer, der 60-jährige Opel-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken eingeliefert, wo dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Der 51-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der Opel, der kurz nach der Kollision im Motorraum begann zu brennen, wurde von einem Ersthelfer gelöscht und der lebensgefährlich verletzte 60-Jährige aus seinem Fahrzeug gerettet.

Rund 30 Minuten später missachtete gegen 5.50 Uhr ein 59-jähriger VW-Fahrer auf dem Weg in Richtung Rauenberg eine rote Ampel an der Auffahrt zur Bundesstraße B 3 und kollidierte mit dem Citroen eines 53-jährigen Fahrer, der auf die Bundesstraße in Richtung Heidelberg abbiegen wollte. Beide Autofahrer erlitten Frakturen und kamen per Rettungswagen in die Uniklinik nach Heidelberg, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Die freiwillige Feuerwehr Walldorf war bei beiden Unfällen zur Absperrung der Unfallstellen, zur Bergung der Fahrzeuge und der Verletzten sowie zur Reinigung der Fahrbahn mit mehr als 30 Mann im Einsatz. Aufgrund der örtlichen Vollsperrung der L 723 kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Staus, die bis hinter Rauenberg reichten. Dadurch kam es auch auf den Ausweichrouten, in Wiesloch und in der Gegenrichtung in Walldorf zu Verkehrsbehinderungen. Die L 723 wurde gegen 8 Uhr wieder frei gegeben.

Update: 6. Februar 2018, 15.20 Uhr