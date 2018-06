Wiesloch/Mühlhausen. (rka) Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem ungewöhnlichen, neuen Mitschüler Elec, der durch Wände gehen und Klassenarbeiten verhindern kann, der einer Lehrerin die Stimme raubt und offensichtlich über magische Kräfte verfügt? "Elecs Geheimnis" heißt ein Musical, an dem sich gut 50 Kinder der sechsten Klasse der Kraichgauschule und der Außenklasse der Tom-Mutters-Schule Wiesloch mit viel Liebe und Einsatzwillen beteiligten.

Aber das Geheimnis wird erst nach und nach gelüftet. Elec befindet sich nämlich in geheimer Mission auf der Suche nach der Menschlichkeit - die er letztlich auf der Erde findet. Im Gespräch würdigte Konrektorin Claudia Botz die Bedeutung dieses Projekts: "Es ist für die Kraichgauschule und auch für die Kinder der Tom-Mutters-Schule etwas ganz Besonderes, gemeinsam mit ihren Lehrern ein solches Inklusionsprojekt auf die Beine zu stellen." Daran sieht man, wie bereichernd dieser Versuch ist, eine Außenklasse der Tom-Mutters-Schule in der Kraichgauschule aufzunehmen. Geplant und durchgeführt wurde das Musical als Musik- und Kunstprojekt von Sandra Heiserer, Martina Kaps (Kraichgauschule Mühlhausen) sowie Janina Sulzer, Ricky Sharma und Felix Tress (Tom-Mutters-Schule). Aufführungen fanden sowohl an der Kraichgauschule als auch an der Tom-Mutters-Schule statt.

Die jugendlichen Akteure präsentierten vor ihren Schulkameraden galaktisch gute Leistungen und überzeugten bei Schauspiel, Gesang und Tanz auf der ganzen Linie. Ein großes Kompliment geht an die Theatergruppe, die das Musical sehr lebendig auf die Bühne brachte, an den Chor, der die Melodien zu Ohrwürmern werden ließ, an die Tanzgruppe für die fantasiereiche Gestaltung, an die Solisten für die selbstbewussten Auftritte. Alles war perfekt abgestimmt und mitreißend vorgetragen.

Tosender Applaus brandete allen Akteuren auf der Bühne für die gelungene Darbietung entgegen. Klar, dass eine Zugabe fällig war, bei der auch die schuleigene Band ihr Können zeigen durfte. Überzeugend waren neben der brillanten Darstellung die konzentrierte Disziplin, mit der jeder und jede punktgenau seinen Part zu übernehmen wusste, dazu der spürbare Wille, etwas Gemeinsames zu schaffen. Beides ließ das Musical zu einem erfolgreichen, nachhaltigen und vor allem gemeinschaftlichen Erlebnis für die beiden Schulen werden.