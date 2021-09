Nach dem Vorfall im Februar war die Polizei mit einem Großaufgebot in Frauenweiler zugegen. Was sich zuvor rund um den Dorfplatz abgespielt hatte, hat die Bewohner sichtlich geschockt. Foto: Marco Friedrich

Frauenweiler/Heidelberg. (stoy) Wäre der Vorfall tödlich ausgegangen, wenn der Schlag nicht die Hand, sondern den Kopf getroffen hätte? Stefan D. (Namen von Geschädigtem und Angeklagtem geändert) hatte in seiner Zeugenaussage keinen Zweifel daran. Der 64-Jährige wurde im Februar dieses Jahres aus dem Nichts mit einem vermutlich selbst gebasteltem Beil von seinem Nachbarn Joachim L. in Frauenweiler angegriffen. Stefan D. reagierte rechtzeitig und hielt seine Hand schützend vor den Kopf.

Sein Nachbar Joachim L. muss sich nun seit Montag unter anderem wegen versuchten Totschlags vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Nun stellte Verteidigerin Andrea Combé in Frage, ob der Schlag – hätte er den Kopf getroffen – wirklich tödlich gewesen wäre.

Die Gutachterin und Rechtsmedizinerin Emely Ungermann vom Universitätsklinikum Heidelberg ist sich sicher: Ja, wäre er. Die Ärztin hatte Stefan D. nach dem Vorfall begutachtet. Zwei Finger seiner Hand mussten genäht werden, die etwa 27 Zentimeter lange Klinge des Beils hatte dem Geschädigten zufolge seine Hand bis auf die Knochen verletzt. "Alle Sehnen und Nerven sind durch", berichtete er. Sein kleiner Finger sei nun fast taub, manchmal verspüre er ein Kribbeln oder Schmerzen, etwas greifen könne er mit den beiden Fingern nicht mehr.

"Die Bewegungseinschränkungen und Sensibilitätsstörungen passen zu den möglichen Folgen einer solchen Verletzung", sagte Rechtsmedizinerin Ungermann und stellte fest: "Es handelt sich um die Folgen einer scharfen Gewalteinwirkung." Die Handverletzungen an sich seien nicht lebensgefährlich. Hätte das Beil aber den Kopf erreicht, hätte das tödlich ausgehen können, meinte Ungermann.

"Wie wuchtig muss der Schlag gewesen sein?", wollte Verteidigerin Andrea Combé wissen. Das sei davon abhängig, wie scharf die Klinge der Waffe sei, so die Rechtsmedizinerin. Dazu könne sie aber nichts sagen, da sie es – als sie das Beil gesehen hatte – selbst nicht anfassen durfte. Laut Ungermann war die Waffe nämlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kriminaltechnisch untersucht worden, deshalb musste das Beil in seiner Plastiktüte bleiben. Eine Auskunft über die Schärfe der Klinge und damit auch über die Wucht des Schlags sei deswegen nicht möglich.

"Wenn das nicht bestimmbar ist, wie kommen Sie dann zu dem Schluss, dass eine Kopfverletzung lebensgefährlich gewesen wäre?", kritisierte Combé. Immerhin sei die Waffe scharf genug gewesen, um blutige Hautverletzungen herbeizuführen, entgegnete Ungermann. "Deshalb ist davon auszugehen, dass wenn die Hand dermaßen verletzt wurde, auch der Kopf verletzt worden wäre", erklärte die Rechtsmedizinerin. Verteidigerin Combé aber ließ nicht locker: Wenn Stefan D. beim Abwehren mit der Hand der Waffe entgegensteuere, entstehe dabei eine gewisse Dynamik, die den Schlag verstärken könne.

Mit ihrem Eindruck ist die Verteidigerin jedenfalls nicht allein: "Ich hatte das Gefühl, Joachim L. wollte ihm nicht schaden, sondern eher Angst machen", sagte ein Nachbar von Stefan D., der die Tat beobachtet hatte. Bei Vernehmungen der Polizei soll der Nachbar zudem gesagt haben, dass der Schlag nicht sonderlich heftig ausgesehen habe, "nicht so wie beim Holzhacken". Allerdings sei der Angeklagte "auf 180" gewesen, so der Nachbar.

Auch ein anderer Nachbar, der die Szenerie zum Teil gesehen hatte, erlebte Joachim L. ähnlich: "Er war noch nie so aggressiv, er war komplett überdreht." Normalerweise kenne er den Angeklagten nur als lieben, ruhigen Typen.

Update: Mittwoch, 1. September 2021, 18.54 Uhr

Angeklagter hat keine Erinnerung an Beil-Angriff

Von Sophia Stoye

Frauenweiler/Heidelberg. "Warum sucht er ausgerechnet mich aus, um mich zu töten?", hallt es beinahe schluchzend durch den großen Saal des Heidelberger Landgerichts. Mitten im Raum – auf dem Stuhl, auf dem immer die Zeugen Platz nehmen – sitzt Stefan D. (Namen von der Redaktion geändert) sichtlich traumatisiert. "Die Bilder kommen immer wieder zurück, nachts wache ich schweißgebadet auf und kann nicht mehr schlafen", schildert der Geschädigte aus Frauenweiler die Erlebnisse des 20. Februars 2021. Jenem Tag, an dem sein Nachbar Joachim L. aus dem Nichts mit einer beilartigen Waffe auf ihn einschlug. Nun sitzt der mutmaßliche Täter auf der Anklagebank. Am gestrigen Montag musste er sich unter anderem wegen versuchten Totschlags vor dem Schwurgericht verantworten.

Es muss kurz vor 18 Uhr gewesen sein, als Stefan D. mit ein paar Arbeiten in seinem Garten beschäftigt war. Plötzlich vernahm er einen lauten, einsilbigen Schrei: Auf dem Balkon eines anderen Nachbarn entdeckte er Joachim L., der zu ihm rüber sah. Zuvor soll er von diesem Nachbarn ins Haus gelassen worden sein, das Beil habe er schon bei sich getragen. "Spaßeshalber" habe der Nachbar Joachim L. sogar noch gefragt, ob er ihm den Kopf abhacken wolle. "Ne, Dir nicht", soll der Angeklagte ihm daraufhin geantwortet haben. Dann sei Joachim L. auf den Balkon getreten.

"Ich habe ihm zugewunken und ihn gegrüßt", berichtet Stefan D. weiter. Joachim L. habe ihm geantwortet und gesagt: "Warte kurz, ich komme gleich rüber." Weil der Geschädigte coronabedingt niemanden ins Haus einladen wollte, empfing er den Angeklagten vor dem Haus. Auf dem Weg dorthin habe er sich noch geärgert, kein Bier mitgenommen zu haben, das er ihm hätte anbieten können. Vor der Tür soll Joachim L. dann auf den Geschädigten losgerannt sein. "Etwa einen halben Meter vor mir hat er mit dem Beil ausgeholt, ich wusste gar nicht, was passiert", sagt Stefan D. Er habe nur eine glänzende Klinge gesehen und reflexartig den Arm gehoben.

Die laut Staatsanwaltschaft etwa 27 Zentimeter lange Klinge habe seine Hand bis auf die Knochen verletzt, so der Geschädigte. "Alle Sehnen und Nerven sind durch", berichtet er. "Wäre ich eine Sekunde langsamer gewesen und es hätte meinen Kopf getroffen, würde ich heute nicht mehr hier sitzen."

Nach dem ersten Schlag sei Stefan D. sofort losgerannt, allerdings folgte ihm Joachim L. – noch immer mit dem Beil in der Hand und zum Schlag ausholend. Immer wieder soll er dabei Sätze wie "Knie nieder, Du Feigling", "Ich enthaupte Dich" oder "Jetzt bist Du fällig" hinterher gerufen haben. Der Geschädigte hingegen habe mehrfach mit den Worten "Du kennst mich doch" und "Ich bin’s" an seine Vernunft appelliert. Aber nichts davon sei bei Joachim L. angekommen. "Seine Miene war von Hass geprägt", erinnert sich Stefan D. Insgesamt rannte er etwa 400 bis 500 Meter über den Frauenweiler Dorfplatz, bis der Angeklagte – vermutlich konditionsbedingt – von ihm abließ. Ein anderer Nachbar versuchte Joachim L. zu beruhigen und begleitete ihn nach Hause.

Warum der Angeklagte Stefan D. mit dem Beil angriff und woher die plötzliche Wut gegen ihn kam, wird vermutlich ungeklärt bleiben. Denn Verteidigerin Andera Combé zufolge kann sich Joachim L. schlichtweg nicht mehr an den Vorfall erinnern. "Mein Mandant weiß auch nicht, warum es den Geschädigten getroffen hat, er hegt eigentlich keinen Groll gegen ihn", so die Anwältin.

Stefan D., der sich inzwischen in psychologischer Behandlung befindet, kann deshalb nicht mehr zur Ruhe kommen, wie er vor Gericht sagt. Mit brüchiger Stimme schildert er die Tage und Nächte nach dem Vorfall. Immer wieder würden ihm die Bilder durch den Kopf schießen, ständig begleitet von einer Frage: "Warum ausgerechnet ich?".

Denn nie hätten die beiden Männer einen Streit gehabt oder ein böses Wort miteinander gewechselt, erzählt Stefan D. "Ich kannte ihn nur vom Sehen, wir haben nie etwas miteinander zu tun gehabt", berichtet er weiter. Seit Anfang der 1980er Jahre wohnten die zwei im Wieslocher Ortsteil nur wenige Häuser voneinander entfernt: "Wir hatten 35 Jahre lang quasi keinen Kontakt", so der Geschädigte. "Für mich ist das Unerklärliche das Schlimmste", schildert Stefan D. weiter, der inzwischen vermutet, ein anderer Nachbar – mit dem er lange im Streit liege – habe Joachim L. für den Angriff instrumentalisiert. "Was ist, wenn er wieder frei kommt? Sucht er mich dann wieder auf und klappt es dann vielleicht?"

Auch die Staatsanwaltschaft Heidelberg rechnet mit weiteren Taten des Angeklagten – vorausgesetzt sein Drogenkonsum wird nicht unterbunden. Denn zum Zeitpunkt des Vorfalls soll Joachim L. "aufgrund fortgesetzten Amphetamin- und Cannabiskonsums in einen akut psychotischen Zustand gekommen sein", so die Staatsanwaltschaft, die den Angeklagten deshalb für schuldunfähig erklärt.

Dass Joachim L. solche Substanzen zu sich nehme, sei nicht das erste Mal, wie der Angeklagte selbst vor Gericht zugibt. In seiner Jugend habe er öfter mal Alkohol getrunken. So lange, bis er ihn täglich konsumierte. "Zum Schluss hätte mich das fast das Leben gekostet", schildert er: Mit Anfang 40 wird er wegen einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Zu diesem Zeitpunkt habe er zwei Liter Jägermeister am Tag getrunken. " Seitdem habe ich komplett die Finger vom Alkohol gelassen", so Joachim L.

Stattdessen fing der Angeklagte – der seit 15 Jahren arbeitslos ist – an, Marihuana zu konsumieren: anfangs ein bis zwei Gramm pro Tag, später drei bis vier. Seinen Bedarf deckte er über eine eigene Plantage, die bei einer polizeilichen Durchsuchung nach dem Vorfall mit dem Beil aufflog: Die Beamten entdeckten im Haus des Angeklagten 51 Cannabis-Pflanzen und knapp zwei Kilogramm Marihuana.

Neben dem Gras konsumierte Joachim L. auch das Amphetamin täglich. Auf die Frage, wie viel, antwortet der Angeklagte: "Eine Messerspitze in den Kaffee morgens hat gereicht."