Besonders in den Abendstunden von Freitag und Samstag herrschte dichtes Gedränge in den Straßen und auf den Plätzen der Wieslocher Innenstadt. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) "Schee war’s": Dieses Fazit hat sich Oberbürgermeister Dirk Elkemann fürs Wieslocher Stadtfest gewünscht und nach drei feierintensiven Tagen sollte dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Zum kleinen Jubiläum, der zehnten Auflage des Stadtfests, spielte das Wetter weitgehend mit und besonders in den Abendstunden am Freitag und Samstag war die Innenstadt dicht bevölkert.

Die vielen Tausend Besucher standen nur vor der Qual der Wahl: "Wo gehen wir denn hin?" Die Auswahl war mal wieder groß, die Bühnen - insgesamt zehn im Stadtgebiet - waren dicht umlagert, Musik gab es in allen Variationen und ein tolles Speiseangebot tat sein übriges.

Sonne und hochsommerliche Temperaturen ließen luftige Kleidung und zudem Sonnenbrillen oder Strohhut unverzichtbar werden. Sitzplätze wurden zur Mangelware - aber wirklich verweilen wollten die wenigstens, war doch Herumbummeln angesagt.

Freunde treffen, sich am Freitag von "Syntax" am Marktplatz musikalisch in den Bann ziehen lassen, um später am Palatin der Gruppe "Wildbach" aus Tirol zu lauschen. Nur wenige Meter weiter, am Alten Schlachthof, gaben "Gonzo’s Jam" Kostproben ihres Könnens und auf dem evangelischen Kirchplatz spielte Stefan Zirkel mit seiner Band "So!" auf.

Der Kurpfälzische Fanfarenzug ließ es sich nicht nehmen, durch die Straßen zu ziehen und auf dem Marktplatz ein kleines Konzert zu geben. "Es ist die Vielfalt, die das Stadtfest auszeichnet", war von vielen Gästen zu hören. Die "drei tollen Tage" waren von Genuss und Geselligkeit geprägt, so feierte ein Besucher seinen Geburtstag, andere waren in nette Unterhaltungen eingebunden, während die Hungrigen sich am vielfältigen kulinarischen Angebot erfreuten.

Die hohen Temperaturen sorgten dafür, dass die nachmittäglichen Veranstaltungen, speziell am Samstag, nicht so gut besucht waren. Auf der städtischen Bühne im Schatten des Alten Rathauses trat die "Band ’84" auf, später zeigten die Mitglieder des Cha-Cha-Clubs Wiesloch auf beeindruckende Weise ihr tänzerisches Können, sehr zur Freude ihrer Familien und der anderen Besucher.

Mode wurde vorgeführt, ehe "New Age", die Band der Bertha-Benz-Realschule, langsam in den beginnenden abendlichen Festtrubel überleitete. "Vor acht brauchst net kumme", so der Kommentar eines Besuchers, der sich gerade an "Sweet Home Alabama", intoniert von Jolly Roger, auf dem Adenauerplatz erfreute.

Zu späterer Stunde, als man es ruhiger angehen ließ, stand ein Abstecher zum "Beach" am Palatin an. Auf dem Sandstrand herrschten immer noch um die 25 Grad, kaum noch ein freier Liegestuhl zu ergattern. Lediglich ein laues Lüftchen sorgte für etwas Abkühlung. Vor allem Flüssigkeiten wurden gegen die hohen Temperaturen eingesetzt. "Cocktails und Secco für die Damen, bei den Herren dominiert der Gerstensaft", so die Einschätzungen des Verkaufspersonals.

Der Sonntag startete mit leichter Bewölkung, die sich verdichtete, bis Regen niederging - wobei es ziemlich schwül blieb. Der Tag stand ganz im Zeichen des Einzelhandels.

Viele Geschäfte hatten geöffnet, um so manches Schnäppchen anzubieten. Es dauerte doch etwas länger, bis sich die Innenstadt wieder belebte. Vielleicht stand auch ein Schwimmbadbesuch auf dem vormittäglichen Programm vieler Familien.

Auf der städtischen Bühne, nach dem ökumenischen Gottesdienst, hatte die Kraichgauer Trachtengruppe einen Auftritt, am Nachmittag gaben heimische Vereine einen Einblick in ihr sportliches Engagement, etwa die Karategruppe der TSG Wiesloch, und der Musikverein Baiertal trat auf.

Am Adenauerplatz konnte man "Uwe Janssen & Band" lauschen, um sich dann später das WM-Finale anzuschauen. "The Scones" unterhielten die Besucher auf dem evangelischen Kirchplatz.

Uwe Dörner vom Stadtmarketing-Verein zeigte sich zufrieden: Auch wenn die Hitze für einen "eher zögerlichen" Anfang und der Regen für ein leicht verfrühtes Ende gesorgt hatte, habe sich die Innenstadt gut gefüllt. Zur Stimmung haben nicht zuletzt die fleißigen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs beigetragen, die in den frühen Morgenstunden wieder klar Schiff gemacht und einiges zu tun hatten, speziell im Schillerpark.