Komplett von Efeu umrankt war das Kunstwerk an der Alten Heerstraße/Breslauer Straße in Wiesloch. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Befreit von den Efeuranken erstrahlt die Röhrenskulptur "Weg-Zeichen" des Künstlers Pit Elsasser auf der kleinen Freifläche an der Ecke Alte Heerstraße/Breslauer Straße jetzt in neuem Glanz. Elsasser hatte das Werk 1972 gestaltet und realisiert, im Verlauf der Jahre war das ins Auge fallende Röhrenensemble komplett zugewachsen. In den zurückliegenden Wochen wurden das Grün nun entfernt und die einzelnen Röhren mit frischer Farbe versehen.

Bei der "Neueinweihung" hatte es sich Pit Elsasser nicht nehmen lassen, all die Unterstützer und Sponsoren des Projektes einzuladen, um so die "Wiedergeburt" seines Kunstwerks mit einem Umtrunk und einer launigen Rede zu begehen. Viele derer, die mit einer Spende die Aktion ermöglicht hatten, waren gekommen und Bürgermeister Ludwig Sauer lobte vor allem das bürgerschaftliche Engagement, mit dem es möglich geworden sei, aus "Grün" wieder "Farbe" zu machen.

"Wir als Stadt können aufgrund unserer Finanzsituation nicht überall tätig werden", sagte er. Daher sei es wichtig, mit Spenden einzuspringen, um ein Kunstwerk, an dem der Zahn der Zeit genagt habe, an einer sehr prominenten Stelle wieder aufzufrischen. "Es freut mich insbesondere, dass sich so viele Firmen und auch Einzelpersonen an der Umsetzung beteiligt haben", so Sauer.

Elsasser selbst hatte zur Feier des Tages ein liebenswertes Märchen zu Papier gebracht. Der Inhalt: das verwunschene Schloss "Farbenspiel". Da war vom "Freiherrn von Kircher" die Rede, der nach dem Motto gehandelt habe "was nicht sein kann, darf nicht sein". Hinter jenem Freiherrn verbirgt sich der umtriebige Rainer Kircher, der sich als Spendeneintreiber verdingte, unterstützt von zahlreichen Wegbegleitern.

Der "Schlossherr Kunze" (die zuständige Wohnungsbaugesellschaft) nahm die Idee auf - übrigens vom "Landvogt Sauer" vorgetragen - beauftragte den edlen Ritter Gompper (den Hausmeister), die Röhrenstruktur "mit dem Schwert von der grünen Hydra" zu befreien. Unterstützung erfuhr man von den Ritterleuten vom "Hofe des Baues". Danach zogen Handwerker aus dem "Weiler der Frauen" mit Leitern, Farbeimern und Streichwerkzeug daher und ließen nicht locker, bis auch das letzte Grün beseitigt und die Farben wieder "Herr über die schlanken Türme" wurden.

"Jetzt ist das Weg-Zeichen in seiner ursprünglichen Form wieder hergestellt", freute sich der Künstler, der sich ausgiebig bei allen Beteiligten für deren Unterstützung bedankte. Begossen wurde das "Erwecken aus dem Dornröschenschlaf" mit einem Glas Sekt.