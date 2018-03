Wiesloch. (hds) "Man kann in Berlin bei der Regierung noch so oft sagen ’Wir schaffen das’, aber Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern gelingt nur dann, wenn sich die Bürgerschaft vor Ort mit einbringt", so Bürgermeister Ludwig Sauer zur Eröffnung der Wanderausstellung "Wir sind dabei" zum Thema Integration im Wieslocher Rathausfoyer.

Die Präsentation des Rhein-Neckar-Kreises umfasst zehn anschaulich gestaltete Darstellungen, auf denen die unterschiedlichen Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Integration dargestellt sind. Dies reicht von Sprachkursen über die Anschlussunterbringung und Wohnungssuche bis hin zur hilfreichen und notwendigen Arbeit der Ehrenamtlichen.

Aufgegriffen wird auch die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sowie das Thema "Religiosität im interkulturellen Kontext". Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 9. März während der Öffnungszeiten des Rathauses im Foyer.