Wiesloch. (hds) Leider gab es bei den Wahlen zum Jugendgemeinderat nur eine schwache Beteiligung. Von den insgesamt 2163 Wahlberechtigten haben lediglich 447 ihr Votum abgegeben, das entspricht einer Beteiligung von 20,7 Prozent. Alle 18 Monate wird die Hälfte des zwölfköpfigen Gremiums - den Jugendgemeinderat gibt es in Wiesloch bereits seit 20 Jahren - neu gewählt. In diesem Jahr hatten sich 15 Kandidaten beworben. Die meisten Stimmen erhielten Lukas Hecker, Johannes Franke, Johanna Philipp, Maria Kafo (alle Ottheinrich-Gymnasium), Gültekin Can (Bertha-Benz-Realschule) und Sara Lee Holzmeier (Louise-Otto-Peters-Schule).

Bei der Bekanntgabe des Ergebnisses in den Räumen des Rock- und Popvereins am Schwimmbad bedankte sich Oberbürgermeister Dirk Elkemann bei allen, die sich haben aufstellen lassen. "Es waren knappe Ergebnisse dabei", berichtete er. Es sei erfreulich, dass junge Menschen den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. "Es ist ja die erste Wahl im Leben eines jungen Menschen, ein wichtiger Schritt also, sich einer solchen Herausforderung zu stellen", fügte der OB hinzu. Die Arbeit des Jugendgemeinderats besitze heute einen hohen Stellenwert, das Gremium werde bei allen Themen, die Jugendliche betreffen, gehört.

Allerdings habe es beim Online-Voting aufgrund der Einführung einer neuen Software Probleme gegeben. Vorgesehen war, "bis zu sechs Stimmen" abgeben zu können, das System allerdings reagierte nur, wenn alle sechs Stimmen komplett abgegeben wurden. Man habe, so Elkemann, noch überlegt, die Wahl auszusetzen, sich dann aber doch entschieden, sie durchzuführen.

"Wir werden sicher unsere Bemühungen weiter verstärken, die Schulen noch intensiver in die Wahlvorbereitungen mit einzubinden", kündigte Hauptamtsleiterin Andrea Gärtner für die künftigen Wahlen an, um so eine bessere Beteiligung zu erzielen. "An manchen Schulen hat das schon geklappt, an anderen ist da sicherlich noch Nachholbedarf und da wollen wir ansetzen." Nach dem offiziellen Teil wurde noch gefeiert, für die richtige Musik sorgte DJ Kornkopp.