Wiesloch. (hds) Der 15. April ist für die Weinstadt ein Tag mit gleich mehreren Großveranstaltungen. Um 10 Uhr fällt der Startschuss zur 27. Auflage des Stadtlaufs der TSG Wiesloch, nur eine Stunde später öffnen die zahlreichen Stände beim "Wieslocher Frühlingsmarkt", ehe ab 13 Uhr auch die Gelegenheit besteht, am verkaufsoffenen Sonntag in zahlreichen Geschäften einzukaufen. Damit nicht genug, denn ebenfalls am 15. April findet im Palatin das Weinfestival Kraichgau/Badische Bergstraße statt. Weingüter aus der Region präsentieren zum 17. Mal ihre Weine und Sekte.

"Bei uns gibt es im Verlauf des Jahres viele Gelegenheiten für auswärtige Besucher und die Einheimischen, bei einer Vielzahl von Veranstaltungen das breite Angebot in unserer Stadt kennenzulernen", so Michael Maier, der für den Verein Stadtmarketing Wiesloch die organisatorischen Fäden rund um den Frühlingsmarkt zieht. "Uns ist klar, dass wir etwas tun müssen, um das sich verändernde Einkaufsverhalten in den Griff zu bekommen", sprach Maier den verstärkten Einkauf im Internet an. "Klar, bei den Festen wird mehr Wert auf die Kommunikation, also das Treffen mit Freunden, gelegt und Essen und Trinken stehen sicherlich im Mittelpunkt. Aber wir nutzen solche Gelegenheiten, um nachhaltig auf die Angebote in unserer Stadt hinzuweisen", betonte Maier. Getreu dem Motto "Echt. Wiesloch" wolle man die Stadt als attraktive Einkaufs- und Genussstadt präsentieren.

Es sei daher immens wichtig, mit attraktiven Events Leute für Wiesloch zu begeistern, und gerade beim Frühlingsmarkt bestehe dazu beste Gelegenheit. Von Pullovern und dicken Jacken, die in diesem Jahr eine besonders lange Saison hatten, können die Besucher umschwenken, um sich in den Modeläden mit sommerlicher Kleidung einzudecken. "Unser klar gestecktes Ziel ist es, das vielfältige Angebot so zu präsentieren, dass die Besucher immer wieder zu uns kommen", sagte Maier.

50 Marktbetreiber werden erwartet, auch das kulinarische Angebot kommt nicht zu kurz. Neben der lokalen Gastronomie werden an Bewirtungsständen in der Fußgängerzone deftige Steaks und Bratwürste, italienische und französische Spezialitäten, mediterrane Köstlichkeiten, asiatische Wok-Gerichte, ungarischer Lángos, Spiralkartoffeln und außergewöhnliche Cocktailkreationen kredenzt. Süße Köstlichkeiten wie Crêpes und Waffeln, leckerer Baumkuchen, Schokofrüchte und Mandelgebäck runden die kulinarische Offerte ab.

Autos gibt es auf dem Adenauerplatz zu bewundern, die neusten Fahrradmodelle werden in unmittelbarer Nachbarschaft davon zu sehen und zu testen sein und für die kleinen Besucher steht auf dem evangelischen Kirchplatz ein Kinderkarussell. Der "Hoffexpress", das Fanmobil der TSG Hoffenheim, ist mit dabei, ein großes Reisebüro ist mit einem Truck zugegen, für Live-Musik sorgen Stefan Zirkel und seine Band "So!". In vielen Geschäften gibt es Sonderaktionen und jetzt hoffen die Veranstalter noch auf gutes Wetter. Aber das hat in den zurückliegenden Jahren ja immer funktioniert.

"Wir freuen uns, neben den Wieslochern auch viele Besucher aus dem Umland begrüßen zu dürfen. Einzelhändler und Gastronomen profitieren gleichermaßen von diesem stets sehr gut besuchten verkaufsoffenen Sonntag", hofft Maier auf einen Besucheransturm.

Ab 11 Uhr kommen am 15. April die Freunde guten Weins auf ihre Kosten. In diesem Jahr findet bereits zum 17. Mal das "Weinfestival Kraichgau/Badische Bergstraße" im Palatin statt. Die Verbindung zwischen den Weinen aus der Region, dem Austausch unter den Besuchern und dem kulinarischen Angebot aus der Palatin-Küche kommt bei allen Weinbegeisterten immer wieder gut an. Weingüter der Region präsentieren ihre Weine und Sekte, in denen sich die Vielfalt des Sortenspektrums und die Originalität der einzelnen Winzer widerspiegeln.