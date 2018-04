Wiesloch. (hds) Bereits um die Mittagszeit waren Sonnenplätze auf dem Frühlingsmarkt heiß begehrt, rund um die Hauptstraße herrschte dichtes Gedränge und an den Eiscafés war kaum noch ein freies Plätzchen zu ergattern. Tausende waren gekommen, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen und sich an der Angebotsvielfalt der zahlreichen Buden zu erfreuen. 50 Stände waren in der Innenstadt aufgebaut, für Groß und Klein wurde viel Unterhaltung geboten und ab 13 Uhr öffneten zudem zahlreiche Geschäfte ihre Pforten.

Für alle Altersgruppen hatte sich das Organisationsteam vom Verein "Stadtmarketing" etwas einfallen lassen. Für die kleinen Besucher lud ein Kinderkarussell auf dem evangelischen Kirchplatz zu einer flotten Rundfahrt ein, sportlich betätigen konnten sich die Knirpse ein paar Meter weiter auf dem Adenauerplatz auf einer Hüpfburg, während die Väter ein interessiertes Auge auf die dort ausgestellten Autos warfen. Der Spielmanns- und Fanfarenzug aus Frauenweiler bot Waffeln an, im Schatten der evangelischen Stadtkirche spielte Stefan Zirkel mit seiner Band "So!" auf und die Wieslocher Gastronomen hatten alle Hände voll zu tun.

Uwe Dörner, der Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing, zog denn auch ein positives Fazit: "Alle Geschäftsleute, die ich befragen konnte, waren mit dem Umsatz zufrieden."Dörner freute sich: "Vor allem kommen auch Besucher aus dem Umland zu uns." Selbst die Anhäufung konkurrierender Veranstaltungen am Wieslocher "Supersonntag" habe weder dem Interesse am Frühlingsmarkt noch am Stadtlauf oder Weinfestival einen Abbruch getan.