Zum ersten Mal fand in Wiesloch zum Abschluss der Badesaison ein Hundeschwimmen statt, bevor das Freibad in die Winterruhe geht. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Björn Erhard, der Badeleiter im "WieTalBad", war mehr als zufrieden. Fast 270 Vierbeiner nebst Begleitung von Frauchen und Herrchen hatten zum Abschluss der diesjährigen Badesaison den Weg ins kühlende Nass gefunden.

"Hundeschwimmen" stand erstmals auf dem Veranstaltungskalender des "WieTalBads" und der Erfolg gab den Initiatoren bei der Premiere recht. "Wir hatten bereits im Vorjahr mit dem Gedanken gespielt, einen solchen Hundeschwimmtag einzuführen, aus organisatorischen Gründen hat das aber nicht geklappt", so Erhard. Man habe viele Anfragen aus der Bevölkerung erhalten und den Beschluss gefasst, es in diesem Jahr mal auszutesten.

Mit großem Erfolg. Bei herrlichem Wetter hatten die Hunde viel Spaß, tollten und planschten ausgelassen im Wasser und hatten sichtlich Freude an dieser besonderen Art der Freizeitgestaltung. Bei freiem Eintritt nutzten viele die Gelegenheit, mit Biggi oder Hektor einen Tag nach dem offiziellen Saisonende das Schwimmbad zu nutzen.

"Nach diesem Erfolg werden wir sicherlich die Aktion im kommenden Jahr wiederholen", versprach Erhard, dann vielleicht noch mit einigen zusätzlichen Attraktionen. "Wir denken dabei beispielsweise auch daran, eine Hundetrainerin mit in das Programm einzubinden."

270 Vierbeiner waren mit Frauchen und Herrchen gekommen. Wie unsere Schnappschüsse zeigen, war es für alle das reine Vergnügen. Foto: Pfeifer

Aber nicht nur der "Hundetag" war aus Sicht der Verantwortlichen im Freibad der Renner. Die vielen "Hundstage" bescherten dem Bad die stolze Besucherzahl von rund 144.000 Badegästen in diesem Jahr. "Ein Rekord seit der Sanierung der Anlage im Jahr 2008", vermeldete Björn Erhard voller Stolz. Man habe aufgrund der hochsommerlichen Wetterlage kontinuierlich viele Gäste begrüßen können. "Es fehlten zwar die Spitzen von fast 5000 Besuchern, dafür hatten wir über die gesamte Öffnungszeit - seit Mai dieses Jahres - stets erfreulich großen Andrang."

Im kommenden Jahr wolle man die Pforten bereits in den letzten beiden Aprilwochen öffnen. "Falls das Wetter mitspielt, denn in diesen Zeitraum fallen 2019 die Osterferien", kündigte Erhard an. "Und ich freue mich, die diesjährige Saison bei hohen Temperaturen und viel Sonne abgeschlossen zu haben."

Für das WieTalBad-Team steht nunmehr viel Arbeit an. Filteranlagen werden gereinigt, Sonnenschirme und Liegen werden verstaut, die Außenanlagen winterfest gemacht, ehe es dann im Februar wieder an die Vorbereitungen für die neue Saison geht.

"Das Wasser bleibt übrigens über Winter in den Becken", informierte der Badleiter. Die mit Edelstahl ausgekleideten Becken würden ansonsten zu Schaden kommen. Während der kommenden Monate sollen weitere Mietkabinen für die Gäste installiert werden. "Wir haben bereits 26 davon, 20 weitere werden dann in der neuen Saison angeboten werden können."