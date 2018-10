Wiesloch. (hds) Gemacht werden sollte bezüglich der Bebauung in der Innenstadt etwas, über das "Wie" jedoch konnten sich die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung noch nicht einigen. So wurde der Antrag der SPD-Fraktion, einen Bebauungsplan "Altstadt" aufzustellen, verschoben. Das Thema wird demnächst bei einer Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt nochmals auf die Tagesordnung kommen.

Richard Ziehensack (SPD) hatte in der Antragsbegründung betont, die gewünschte Verdichtung gerade in der Altstadt habe inzwischen zu Auswüchsen geführt, die mit der derzeit geltenden Altstadtsatzung nicht mehr zu regeln seien. Diese Vorschriften stammen aus dem Jahre 1979 und gelten bis heute als Entscheidungsgrundlage. "Die INSEK-Befragung (Integriertes Stadtentwicklungs-Projekt) hat deutlich gemacht, dass den Wieslochern das Bild der historischen Altstadt und deren Erhalt wichtig ist", sagte Ziehensack.

Um "unmaßstäbliche Bauvolumina und untypische Dachformen" zu vermeiden, sei ein entsprechender Bebauungsplan notwendig. Es müsse klar aufgezeigt werden, was man wolle - oder eben nicht umsetzen möchte. "In der Vergangenheit hat es aus unserer Sicht zu viele Ausnahmen gegeben", jetzt brauche man für künftige Vorhaben Klarheit.

Harald Schneider, der Leiter des Fachbereichs Bauen, Technik und Umwelt bei der Stadt, verwies darauf, die angesprochene Satzung werde derzeit nur noch eingeschränkt angewendet. "Wir sprechen hier von einem Areal, das 13 Hektar umfasst und von der Ringstraße, der Heidelberger Straße, der Schwetzinger-, der Gerbersruh- und der Bergstraße begrenzt wird."

Seitens der Stadt sei zunächst eine Bestandsaufnahme notwendig sowie eine genaue Analyse der Situation. "Dafür müssen wir rund 100.000 Euro aufwenden, um dies von einem externen Planungsbüro erstellen zu lassen. Die hausinternen Kapazitäten reichen dafür nicht aus", so Schneider.

Grundsätzlich sahen die Gemeinderäte die Notwendigkeit, bindende Regelungen zu schaffen. Werner Philipp (CDU) befürchtete jedoch, selbst ein neuer Bebauungsplan könne durch Ausnahmen ausgehebelt werden. Zudem regte er an, nochmals zu prüfen, ob nicht doch die Planungen im Hause selbst durchgeführt werden könnten. "Es geht uns dabei um die Kosten." Oberbürgermeister Dirk Elkemann hob hervor, eine neue Satzung oder ein Bebauungsplan seien bindend. Auch er sieht Handlungsbedarf, über die Details müsse allerdings nochmals gesprochen werden.

"Es war schon immer ein Anliegen von uns, das Gesicht der Altstadt zu bewahren", betonte Katharina Ebbecke von der Grünen-Fraktion. In der Vergangenheit seien viele großvolumige Projekte entstanden und es stelle sich die Frage, welche Festsetzungen erforderlich seien, um dies in Zukunft zu verhindern. "Wir müssen uns dann jedes Grundstück anschauen und der Grundsatz der Gleichbehandlung muss eingehalten werden", antwortete Schneider.

Michael Schindler von den Freien Wählern äußerte Bedenken. "Es wird sicherlich rechtlich problematisch, wenn aufgrund einer neuen Satzung das nicht mehr möglich sein wird, was dem Nachbarn unmittelbar zuvor noch genehmigt wurde". Auch Dr. Gerhard Veits (Grüne) argumentierte in die gleiche Richtung. "Können wir überhaupt drastische Veränderungen festlegen und ist dies rechtlich zulässig?"

Nach den Worten Schneiders sind die Chancen, tatsächlich etwas zu bewirken, mit einem Bebauungsplan größer als mit einer reinen Gestaltungssatzung. OB Elkemann ergänzte, Ziel müsse es doch sein, im Rahmen von INSEK Prioritäten zu setzen. "Und da wollen wir das Thema ’Altstadt’ auf jeden Fall mit einbeziehen."

Wenn jetzt der Bebauungsplan vorgezogen werde, müssten andere Projekte hintenanstehen. In einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Technik und Umwelt werde man daher eine Prioritätenliste für die geplanten Aktivitäten präsentieren.

Sonja Huth (SPD) und Bernd Lang (FDP) betonten, alle argumentierten doch in die gleiche Richtung. "Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, bringt nichts." Lang bat darüber hinaus darum, für die Planungsabteilung im Rathaus über eine personelle Aufstockung nachzudenken.