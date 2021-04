Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Vor einigen Wochen, Anfang März, kam die frohe Kunde: Die Skulptur zweier Fohlen, die einst im Schulhof der Gerbersruhschule stand, war nach halbjähriger Suche endlich wieder gefunden worden und trat den "Heimweg" nach Wiesloch an. Das Duo wurde zufällig auf der Terrasse eines Hotels in Großsachsen entdeckt.

"Wir haben bereits einen Standort gefunden und das wäre schon sensationell, wenn das klappen sollte", erklärte Karin Hirn, Vorsitzende des Kulturvereins Johann-Philipp-Bronner. Die Fohlen sollen, so Hirns Idee, auf dem Areal der Wieslocher Polizeistation ein neues Domizil erhalten: an einer Giebelwand eines Gemäuers, das in früheren Zeiten einen Hühnerstall beherbergte. "Da wären sie sicher, für jeden einsehbar und stünden außerdem unter einem besonderen Schutz", sagte sie und ergänzte: "Die Polizei weiß noch nichts von ihrem Glück."

Mitte März nahmen Meinrad Singler von der Stadt (v.l.), Vereinsvorsitzende Karin Hirn, Kulturamtsleiterin Andrea Michels und Bildhauer Daniel Wolf die Pferdchen in Empfang. Foto: Pfeifer

Nur wenige Stunden später, in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales (VKSS) kam ein Tritt auf die Euphoriebremse. Andrea Michels, die Leiterin des städtischen Kulturamtes, berichtete, die Polizei in Wiesloch könne ein solches Vorgehen nicht selbst entscheiden. Vielmehr sei das Amt Vermögen und Bau Baden-Württemberg zuständig. Diese Behörde betreut die Liegenschaften des Landes und darunter fällt eben auch das Areal des Wieslocher Polizeireviers. Es müsse nach Worten Michels ein entsprechender Antrag gestellt werden und dies werde sicherlich nicht kurzfristig entschieden werden können. Wichtig sei es jetzt, im Vorfeld die Erfolgschancen für einen solchen Vorstoß auszuloten.

"Wir haben seit der Rückkehr der Fohlen, die derzeit im Bauhof zwischengelagert sind, verschiedene Standorte überprüft", so Michels in der Sitzung. Die Fohlengruppe solle für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar sein, müsse aber zugleich vor Beschädigungen geschützt werden.

"Wir haben uns die Bereiche an den beiden Wieslocher Grundschulen angeschaut, aber dort haben wir keine Sicherheit hinsichtlich Beschädigungen", meinte die Kulturamtsleiterin. Auch das Palatin als mögliches Domizil sei geprüft worden. "Wir wollen noch weitere Vorschläge aus der Bürgerschaft und aus Reihen des Gemeinderats abwarten, um uns dann festzulegen, wo die Terrakotta-Skulptur ihren endgültigen Platz finden könnten."

Zwei Vorschläge aus Reihen der Ausschussmitglieder, die Fohlen doch im Bereich eines Kindergartens am Leimbach oder an beziehungsweise in der neuen Esther-Bejarano-Schule zu platzieren, können laut Michels nicht realisiert werden. "Am Leimbach geht es wegen des zu geringen Schutzes nicht, in der Gemeinschaftsschule käme nur der Innenhof in Frage und somit sei die Skulptur nicht zugänglich für die Öffentlichkeit", argumentierte die Leiterin des Wieslocher Kulturamtes.

Trotz des noch nicht geklärten Standorts laufen beim Kulturverein Johann-Philipp-Bronner die Vorbereitungen für die notwendige Restaurierung der Fohlengruppe auf Hochtouren weiter. "Wir werden in diesen Tagen den entsprechenden Auftrag an die Majolika Manufaktur in Karlsruhe rausschicken", kündigte Karin Hirn an. Dort muss eine Bodenplatte gegossen werden, zudem werden von dem Wieslocher Steinmetz Daniel Wolf die Beine aufgebohrt und mit Metallstangen versehen, um die Standfestigkeit zu sichern. Hirn geht davon aus, dass die Arbeiten innerhalb der nächsten Wochen beendet sein werden. Bis dahin müsste nur ein geeigneter Platz gefunden werden.

Wie die Skulptur auf dem Gelände der Polizei aussehen könnten, zeigt diese Fotomontage des Bronnervereins. Allerdings muss erst das Land den Standort genehmigen. Montage: Göpferich

Auch ein entsprechender Sockel sei inzwischen gefunden. "Es handelt sich dabei um eine abgeschrägte Platte, die derzeit noch auf dem PZN-Gelände liegt, wir hoffen, diese bekommen zu können", berichtete Hirn und ergänzte: "Wir sind froh, aus der gesamten Bürgerschaft inzwischen Spenden in Höhe von 2700 Euro erhalten zu haben, jedoch haben wir noch eine Deckungslücke von 400 Euro." Zwar könne man aus der Vereinskasse in Vorlage gehen, aber in Corona-Zeiten sei diese eben nicht üppig gefüllt. "Wir hoffen auf weitere Spenden, um das Projekt zu Ende führen zu können."

Seitens des Kulturamts wurde inzwischen signalisiert, hinsichtlich noch anfallenden Kosten könnte vielleicht in der kommenden Woche eine positive Entscheidung fallen. Andrea Michels informierte: "Wir sind am Vermitteln, um einen weiteren Sponsor zu finden."