Wiesloch. (RNZ) Die Veranstalter der Kundgebung "auchmehrinwiesloch" am Montag, 17. September, teilen mit, dass sich der Veranstaltungsort geändert hat. Die Veranstaltung findet nun auf dem Wieslocher Adenauerplatz statt. Der Beginn bleibt bei 19 Uhr.

Wie die Initiatoren weiter mitteilen, hofften sie im Vorfeld der Kundgebung - wie in der Vergangenheit auch - auf eine breite gesellschaftliche Basis. Auch wenn man es aufgrund der Kürze der Zeit nicht geschafft habe, alle beteiligten Gruppierungen aus der Vergangenheit anzusprechen. "Aber auf die Wieslocher ist Verlass", heißt es aus dem "Bündnis für Toleranz und Vielfalt".

Aufgrund der großen Resonanz in den sozialen Medien und den persönlichen Rückmeldungen haben die Veranstalter nach Rücksprache mit der Stadt den Veranstaltungsort der Kundgebung am Montag verlegt. Nach den Vorkommnissen in Chemnitz, Köthen und anderen Städten ist es das Ziel der Veranstalter, wieder ein zeitnahes, starkes Zeichen zu setzen und für ein gutes gesellschaftliches Miteinander und ein "tolerantes, buntes und vielfältiges Wiesloch" werben.