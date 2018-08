Wiesloch. "Auf eigenen Füßen stehen", "Solange ihr die Füße unter meinen Tisch streckt!", "Auf großem Fuß leben" oder auch das "Füßeln" von Liebespaaren sind geflügelte Worte, die man beliebig wie ein Spiel ergänzen könnte - aber mit den Füßen Theater spielen, das ist einmalig. Anne Klinge begeisterte damit in der "Wieslocher Puppenstube", dem Marionetten-Theater für große Leute, ihr Publikum.

Das Marionetten-Theater hatte zum Abschluss seiner 40-Jahr-Feier die Künstlerin von internationalem Ruf eingeladen. Mittlerweile in Bayreuth zu Hause, ist Anne Klinge studierte Schauspielerin und Regisseurin. Zunächst spielte sie für Kinder das Märchen "Der gestiefelte Kater". Es war verblüffend, wie die Kinder (und auch die begleitenden Erwachsene) auf die "verkleideten" Füße reagierten. Anne Klinge setzte sich auf den Boden, hob ihr rechtes Bein hoch, zog ein "Hemd" darüber und setzte der Fußsohle eine Nase auf. Damit "schaute" sie nun auf die ersten Reihen und für die Zuschauer verwandelte sich die Fußsohle in ein Gesicht, das jeden einzelnen anzublicken schien.

Die Verblüffung war zunächst groß, doch spätestens mit dem Müllerburschen - mit Perücke auf den Zehen - gingen sie begeistert mit und vergaßen ihr anfängliches Zaudern gegenüber den ungewohnten "Gesichtern". Einer oder zwei Figuren hauchte Anne Klinge so Leben ein, Beine und Füße ahmten die menschlichen Körperbewegungen gekonnt nach.

Die spätere Veranstaltung "Der Fußmord und andere Liebesdramen" war für Erwachsene gedacht. Das Publikum, zu dem der Funke schnell übersprang, füllte das Marionetten-Theater bis auf die letztmögliche Sitzgelegenheit. Mit atemberaubenden Tempo, Ausdauer, Ausdruckskraft, Physis und Eleganz agierte Anne Klinge auf der Bühne. Die beiden Hände schlüpften in Ärmel, der Fuß war der Kopf und schon hantierte eine Figur mit einer Angel und fing anstelle eines Fisches eine Meerjungfrau.

Die "Geschichte von einem alleinerziehenden Kellner" rief vielfach Szenenapplaus hervor und das Vergnügen schien kein Ende zu nehmen, wenn der Kellner (das rechte Bein der Akteurin) ungeschickt mit den Händen seine Hausarbeit verrichtetet oder sich in eine Frau (das linke Bein) verliebte.

Allein die Ausdauer und Geschicklichkeit, mit der Anne Klinge über jeweils 45 Minuten spielte, beeindruckte die Gäste. Noch mehr, wie sie in der Lage war, mit den hocherhobenen Beinen und den agilen Füßen und Händen komplizierte Handlungen wie Knoten machen, einen Wurm an den Angelhaken zu befestigen oder sich zärtlich zu küssen, bewältigte, verdiente Respekt und Bewunderung, die sich am Ende in einem nicht enden wollenden Applaus manifestierten.

Eine Schau, wie sie das kleine familiäre Theater im Alten Bahnhof noch nicht erlebt hatte und die glücklichen Zuschauer verstehen ließ, warum Anne Klinge in der ganzen Welt derart gefragt ist.