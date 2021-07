Das Archivfoto aus dem Jahr 2019 zeigt Polizeibeamte, die einen Afghanen bei einer Abschiebung auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug begleiten. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von Sophia Stoye

Wiesloch. "Ich habe noch immer Angst", berichtet A. leise am Telefon (Name von der Redaktion geändert). Seine Stimme klingt gebrochen, ein kurzes, verzweifeltes Lachen ertönt, Witze macht er noch immer. Erst vor Kurzem hätte A. in sein Heimatland Sri Lanka abgeschoben werden sollen, da sein Antrag auf Asyl abgelehnt wurde. Mithilfe seiner Anwältin hofft er nun, bleiben zu können.

Seit 2020 arbeitet er bei der Zeitarbeitsfirma "Erste Reserve Personalservice", die auch in Wiesloch einen Standort hat, zuvor war der Sri Lanker in einem Restaurant tätig.

Sein Fall war es, der Marcel Ireland, Niederlassungsleiter des Unternehmens in Wiesloch, dazu bewegt hat, sich bei der RNZ zu melden. In den letzten beiden Jahren sei es immer wieder vorgekommen, "dass man unsere Mitarbeiter nachts aus ihrer Unterkunft geholt hat und diese direkt zum Flughafen transferiert und abgeschoben wurden", schildert Ireland. Obwohl diese Menschen arbeitswillig seien, Deutsch lernten, über gültige Papiere verfügten und nie auf der Arbeit fehlten. "Das stößt bei mir auf Weißglut."

Natürlich gebe es auch welche, die keine Lust hätten, zu arbeiten, oder kein Deutsch lernten, aber die Mehrheit sei das genaue Gegenteil. "Diese Menschen bauen sich hier teilweise Familien auf, werden von diesen weggerissen und einfach im Ausland abgesetzt", kritisiert der Niederlassungsleiter.

Auch wenn es durchaus oft vorkommt, dass Geflüchtete für eine Abschiebung in der Nacht oder am sehr frühen Morgen von der Polizei abgeholt werden, war es im Fall von A. anders: "Die Polizei kam tagsüber in mein Zimmer, aber ich war nicht da", berichtet der Sri Lanker. Dann seien die Beamten zu seiner Arbeitsstelle gefahren, um ihn dort mitzunehmen. "Mein Chef hat mir gesagt, dass die Polizei kommt", erzählt A. weiter, zuvor hätten die Beamten dem Unternehmen Bescheid gegeben, A. solle dort bleiben und warten.

"Dann habe ich meine Anwältin angerufen, sie hat gesagt, ,Du musst weg!’" Zwei Tage lang ist der Sri Lanker bei Freunden untergetaucht. "Ich hatte so viel Angst, dass ich nicht schlafen konnte und für zwei bis drei Tage nichts gegessen habe", schildert A. weiter. "Ich wusste nicht, was ich machen soll." Immer wieder zerbreche er sich den Kopf, wie es für ihn weitergeht. Denn wenn er wirklich abgeschoben werde, drohe A. in seinem Heimatland das Gefängnis, da er zu der Bevölkerungsgruppe der Tamilen gehört. "Viele meiner Kollegen sind dort", berichtet er.

Duldung als letzte Hoffnung

Seine einzige Hoffnung ist nun eine sogenannte Beschäftigungsduldung, die das Regierungspräsidium Karlsruhe erteilen muss. Auf das Ergebnis eines entsprechenden Antrags wartet der Sri Lanker derzeit.

"Wenn ich eine Beschäftigungsduldung erhalte, muss ich nicht mehr abgeschoben werden", so A. – zumindest vorerst. Wie eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe mitteilt, wäre dann eine Abschiebung 30 Monate lang ausgesetzt. Ob A. eine solche Duldung erhält, hänge von verschiedenen Kriterien ab und werde derzeit geprüft, so die Sprecherin.

"Eine Abschiebung fällt nicht vom Himmel, das wird lange vorher angedroht, ", erklärt der Wieslocher Revierleiter Peter Albrecht auf RNZ-Anfrage. Bevor es überhaupt so weit komme, dass die Polizei jemanden abholen müsse, passiere verwaltungstechnisch viel. "Das muss alles richterlich angeordnet werden, wir bekommen dann nur den Auftrag mit Ort, Uhrzeit und Art und Weise der Abschiebung", erklärt der Revierleiter. Die Polizei sei dabei rein für den Vollzug zuständig.

Oft passiere das nachts oder früh morgens, da das eine Uhrzeit sei, in der man die Menschen häufig zu Hause antreffe. "Natürlich ist das die belastendste Form, auch für Außenstehende", berichtet Albrecht. Aber bevor die Behörden "dieses scharfe Schwert ziehen", ignorierten die Betroffenen bereits einige Aufforderungen zur Ausreise – "aus welchen Gründen auch immer", so der Revierleiter.

In der Region rund um Wiesloch komme es immer mal wieder zu solchen Vorfällen – vermehrt in den Ortschaften, in denen sich Geflüchtetenunterkünfte befinden, schildert Albrecht.

Warum der Asylantrag von A. letztlich abgelehnt wurde und er deshalb abgeschoben werden muss, ist unklar. Wie eine Sprecherin des zuständigen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf RNZ-Anfrage erklärt, werde jede Entscheidung, ob Schutzgründe vorliegen oder nicht, nach einer Einzelfallprüfung gefallen. Wird der Antrag auf Asyl angelehnt, folgt eine Aufforderung zur Ausreise.

"Ein Schutz suchender Mensch darf nicht rückgeführt werden, wenn die Rückführung in den Zielstaat eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellt, oder dort eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht", schreibt die BAMF-Sprecherin in ihrem Statement.

Wird ein Asylbescheid vom Bundesamt abgelehnt, könne die zuständige Ausländerbehörde jene Beschäftigungsduldung aussprechen, auf die A. derzeit hofft. "Ich will in Deutschland bleiben, ich liebe hier alles", sagt er am Ende des Telefonats. "Das Leben ist hier besser als in Sri Lanka."