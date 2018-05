In der Wieslocher Fußgängerzone wurden die Abschlüsse von Treppenstufen weiß gestrichen, damit Menschen mit Sehbeeinträchtigung sie durch den Kontrast besser als Gefahrenstellen erkennen. Foto: Carina Kircher

Wiesloch. (rö) In der Wieslocher Fußgängerzone wurden in den letzten Tagen umfassende Markierungsarbeiten ausgeführt. Weiß gestrichen wurden schwerpunktmäßig Treppenstufen-Abschlüsse. Der Kontrast soll bewirken, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigung Gefahrenstellen besser erkennen. "Wir nehmen das Thema Barrierefreiheit in allen Bereichen sehr ernst", sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann der RNZ.

Ihm sei es ein Anliegen, "die Stadt auch für Menschen mit Handicap zugänglich zu machen". Das lasse sich zwar nicht immer von heute auf morgen verwirklichen, doch immer "wo etwas neu gebaut wird", werde das Thema Barrierefreiheit stets mitgedacht. Das gelte beispielsweise auch für die Umrüstung von Bushaltestellen im Stadtgebiet oder den Rückbau von Schwellen auf Straßen.

Bürgermeister Ludwig Sauer wies ergänzend auf den "Fußverkehrs-Check" hin, an dem die Stadt teilgenommen hat und bei dem auch genau solche Themen zur Sprache gekommen seien.