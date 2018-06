Wiesloch. (hds) Revierleiter Uwe Schrötel stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Kriminalstatistik für den Bereich Wiesloch vor - ein letztes Mal, wechselt er doch im Oktober dieses Jahres nach Heidelberg. Sein erfreuliches Fazit: Die Zahl der Straftaten in der Weinstadt ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 163 Fälle auf 1272 gesunken. "Dies bedeutet einen Rückgang um mehr als elf Prozent, wir haben damit den niedrigsten Wert seit zehn Jahren."

Schwerpunkte waren Diebstähle, Rohheitsdelikte (Schlägereien und Körperverletzungen), Fälschungen und Betrügereien. "Im Bereich der Wohnungseinbrüche sind wir fast auf gleichem Niveau und haben 2017 insgesamt 54 Fälle registrieren müssen", berichtete der Polizeioberrat. 2016 waren es 55. Allerdings habe man in diesem Bereich eine sehr hohe Aufklärungsquote von 100 Prozent erzielen können.

"Dies liegt daran, dass wir eine Diebesbande dingfest machen konnten. Damit hat sich die Lage etwas beruhigt", erläuterte Schrötel. Die gesamte Aufklärungsquote in Wiesloch liegt bei etwas mehr als 60 Prozent und konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2016 um mehr als zwei Prozent verbessert werden.

Erfreuliches zu vermelden gibt es in Sachen Straßenkriminalität. Nach einem Anstieg im letzten Jahr fielen die Straftaten auf 279 zurück, ein Rückgang um fast fünf Prozent. Unter diese Rubrik fallen unter anderem all jene Delikte, die sich in Fußgängerzonen, am Bahnhof, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Straßen und Wegen, in Schulen oder Einkaufsmärkten ereignet haben.

In Sachen Rauschgiftdelikte verzeichneten die Beamten im Wieslocher Revier jedoch einen hohen Anstieg. "Wir haben mit 99 Fällen den höchsten Wert seit zehn Jahren und auch den fünften Anstieg nacheinander", berichtete Schrötel.

Wiesloch sei hier keine Ausnahme, schließlich würden im Zusammenhang mit intensiveren Fahndungs- und Kontrollaktivitäten bei Wohnungs- und Kfz-Aufbrüchen immer wieder auch Rauschgiftdelikte aufgedeckt. Wie Schrötel weiter dazu ausführte, habe es sich in 61 Fällen um Cannabis gehandelt, in elf Fällen spielten Amphetamine eine Rolle.