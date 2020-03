Das evangelische Gemeindehaus in Wiesloch hat die Chance auf eine weitere Auszeichnung, den Staatspreis Baukultur, dessen Verleihung am 30. März zu sehen ist. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) Das Gemeindehaus der evangelischen Petrusgemeinde Wiesloch hat die Chance auf eine weitere renommierte Auszeichnung: den Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg 2020. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie kann die übliche Festveranstaltung mit geladenen Gästen nicht stattfinden, die Verleihungszeremonie wird nur übers Internet dem interessierten Publikum zugänglich gemacht, wie das Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau mitteilt. Die Ausstrahlung der Preisverleihung findet am kommenden Montag, 30. März, 16 Uhr, über die Internetseite www.baukultur-bw.de statt.

Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut nimmt diese "virtuelle Ehrung" vor. Nominiert sind insgesamt 24 Projekte aus einem breiten Spektrum des Planens und Bauens. In acht Sparten sollen jeweils ein Staatspreis und zwei Anerkennungen vergeben werden. Der Staatspreis Baukultur wird nur einmal pro Legislaturperiode vergeben. Eine unabhängige Jury mit Hoffmeister-Kraut sowie den Fachleuten aus Stadtplanung, Architektur und Ingenieurbau sowie Abgeordneten aller Landtagsfraktionen hat entschieden, welche Projekte ausgezeichnet werden.

"Auch, wenn die Veranstaltung leider nicht in der eigentlich geplanten Form stattfinden kann, so wollen wir die Trägerinnen und Träger der Staatspreise und der Anerkennungen doch angemessen ehren. Ich freue mich sehr, dass wir die Veranstaltung dank der digitalen Möglichkeiten nun sogar einem breiten interessierten Publikum zugänglich machen können", so die Ministerin.

Neben der Ministerin wirken als Laudatoren die Journalistin und Architekturkritikerin Amber Sayah sowie Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, mit. Beide sind Mitglieder der Staatspreis-Jury. Durch die Sendung, die vorab aufgezeichnet wurde, führt Dr. Jörg Biesler. Angereichert wird die Sendung durch filmische Impressionen der Projekte und Interviews mit Projektbeteiligten. Sie vermittelt damit ein aufschlussreiches Gesamtbild davon, was eine zukunftsgemäße Baukultur im Land auszeichnet.

Ein nachhaltiges Planen und Bauen, das soziale, ökologische, wirtschaftliche und kulturelle Fragen gleichgewichtig beachtet, steht dabei im Fokus. Dementsprechend geht es beispielsweise auch um technologische Innovationen für mehr Ressourceneffizienz, für Klimaschutz und -anpassung oder für ’smarte’ Lösungen, die den Alltag erleichtern.

So will das Land mit dem Staatspreis Baukultur nicht zuletzt Antworten auf entscheidende Fragen zur Zukunft unserer gebauten Umwelt geben, in der wir leben und arbeiten: Wie soll diese gebaute Welt aussehen? Welchen Erwartungen soll sie gerecht werden, damit sie eine lebenswerte Umwelt ist? Welche Lösungsansätze gibt es, die sowohl beispielhaft als auch übertragbar sind? Im Sinne der Übertragbarkeit sollen zugleich Anregungen zum Weiterdenken und Entwickeln neuer Lösungen für die Aufgaben gegeben werden, die aktuell und künftig von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung sind.

Das 2016 eröffnete Gemeindezentrum der Petrusgemeinde nach einem Entwurf des Architekturbüros Waechter + Waechter aus Darmstadt hat zuvor bereits einige Preise erhalten. Fachleute loben den Neubau als repräsentativen und identitätsstiftenden Ort der Begegnung. Hervorgehoben werden die feine Konstruktion des Veranstaltungsraums, die besonderen Raumproportionen, Barrierefreiheit, die kreuzgangartige Erschließung mit kurzen Wegen zu allen Räumen sowie die schaufensterartige Öffnung des Gebäudes nach außen.