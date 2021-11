Wiesloch. (hds) Der Wieslocher Weihnachtsmarkt, der eigentlich am 26. November beginnen sollte und für dreieinhalb Wochen geplant war, wurde jetzt abgesagt. Oberbürgermeister Dirk Elkemann kommentierte die Entscheidung auf RNZ-Anfrage. "Bis zuletzt haben wir gehofft, den Weihnachtsmarkt durchführen zu können und haben alle notwendigen Vorbereitungen gemeinsam mit dem Stadtmarketing getroffen. Nach den vielen Einschränkungen der letzten Monate sollte dies die erste städtische Veranstaltung sein, auf der die Menschen wieder einigermaßen unbeschwert hätten beisammen sein können." Schweren Herzens habe man nun angesichts der aktuellen Entwicklung der Infektionslage entschieden, dass die Pandemie nicht durch zusätzliche Kontakte "angeheizt" werden dürfe.

"Klar, es wäre sicherlich angebracht gewesen, sich mit anderen Kommunen abzusprechen. Aber es wäre aus meiner Sicht besser gewesen, seitens des Landes hier klare Richtlinien zu formulieren und nicht die Verantwortung bei den Handelnden in den Städten und Gemeinden zu belassen", so Elkemann. Besonders bitter sei, dass mit dem Impfstoff eigentlich das Mittel bereit stehe, um den Weg in die Normalität zu ebnen. "Daher dränge ich nun diejenigen, bei denen keine medizinischen oder altersbedingten Hinderungsgründe bestehen, sich endlich impfen zu lassen", erklärte der Oberbürgermeister.

"Alles war komplett geplant, die Prospekte gedruckt. Nun haben wir uns schweren Herzens entschieden, den Weihnachtszauber abzusagen", so die Reaktion von Michael Maier, Geschäftsführer des Vereins "Stadtmarketing". Auch er betonte, dass die aktuelle Situation zu diesem Schritt geführt habe. "Es geht auch darum, den finanziellen Verlust in einem überschaubaren Rahmen zu halten. Bei einer späteren Absage hätten wir dies nicht mehr stemmen können." Wie Maier betonte, sei es aus moralischen Gründen nicht zu verantworten, zu feiern, wenn gleichzeitig Menschen in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen schweres Leid erführen. "Wir haben unzählige Krisensitzungen in den letzten Tagen gehabt und mit den Marktbeschickern gesprochen", so Maier. Auch von dieser Seite sei Verständnis für die Absage signalisiert worden. "Alles geschah einvernehmlich", fügte er hinzu.