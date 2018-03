Wiesloch. (hds) Befreit von den Efeuranken erstrahlt die Röhrenskulptur "Weg-Zeichen" des Künstlers Pit Elsasser auf der kleinen Freifläche an der Ecke Heerstraße/Breslauer Straße jetzt in neuem Glanz. Elsasser hatte das Werk 1972 gestaltet und realisiert, im Verlauf der Jahre war das ins Auge fallende Röhrenensemble komplett zugewachsen, in den zurückliegenden Wochen wurde das Grün nun entfernt und die einzelnen Röhren mit frischer Farbe versehen.

Bei der "Neueinweihung" hatte es sich Pit Elsasser nicht nehmen lassen, all die Unterstützer und Sponsoren des Projektes einzuladen, um so die "Wiedergeburt" seines Kunstwerks mit einem Umtrunk und einer launigen Rede zu begehen. Viele derer, die mit einer Spende die Aktion ermöglicht hatten, waren gekommen und Bürgermeister Ludwig Sauer lobte vor allem das bürgerschaftliche Engagement, mit dem es möglich geworden sei, aus "Grün" wieder "Farbe" zu machen.

"Wir als Stadt können aufgrund unserer Finanzsituation nicht überall tätig werden", sagte er. Daher sei es wichtig, mit Spenden einzuspringen, um ein Kunstwerk, an dem der Zahn der Zeit genagt habe, an einer sehr prominenten Stelle wieder aufzufrischen. "Es freut mich insbesondere, dass sich so viele Firmen und auch Einzelpersonen an der Umsetzung beteiligt haben", so Sauer.