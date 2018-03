Wiesloch/Walldorf. (tv) Das Walldorfer Musikhaus Session will den Versandhandel für den europäischen Markt in eigener Regie ausbauen. Anfang April soll das neue Logistik-Center in Halle 44 auf dem Werksgelände der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch in Betrieb genommen werden, sagte Stefan Hess von der Session-Geschäftsleitung am Montagabend bei einer Veranstaltung des Klubs der kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten.

Damit ist Session der erste Mieter des neuen High-Tech Campus, auf dem die Heidelberger Druckmaschinen in bisher leer stehenden Hallen innovative Firmen und Start-Ups ansiedeln will.

Heideldruck selbst hat mit der neuen "Heidelberg Digital Unit" zum Aufbau des E-Commerce-Geschäfts eine eigene Firma gegründet, die bis Ende des Jahres in Halle 44 einziehen wird. 70 bis 80 Mitarbeiter werden dort arbeiten. Auch diese Firma werde einen "Start-Up-Charakter" haben, sagte ein Firmensprecher.

Für Session waren der IT-Knotenpunkt und die verkehrsgünstige Lage ausschlaggebend für die Wahl des High-Tech Campus. Die Frankfurter Filiale könnte dadurch schnell beliefert werden, die unmittelbare Nähe zum Haupthaus erlaube den Kunden, ihre Käufe an der Warenausgabe des Logistikzentrums abholen zu können. Auf 5500 Quadratmetern Lagerfläche finden sich 17.500 verschiedene Artikel und 218.000 Warenstücke. Zunächst zehn Mitarbeiter sollen künftig mehr als 60.000 Produkte pro Jahr versenden.

Die für das Jahresende geplante Eröffnung des neuen Innovationszentrums in Halle 10 sei ein weiterer Baustein auf dem Weg vom reinen Produktionsstandort in einen High-Tech Campus. Über die Nachfolgenutzung des bisherigen Forschungs- und Entwicklungszentrums (FEZ) in Heidelberg wird gerade verhandelt, auch die Print Media Academy, die Heideldruck im vergangenen Jahr gekauft hatte, spielt dabei eine Rolle.