Soll auf vier Spuren ausgebaut werden: die L 723 zwischen Walldorf und Rauenberg. Land, Unternehmen sowie die Städte Wiesloch und Walldorf berieten jetzt in Stuttgart über das Thema. Die Ausbauplanung soll so schnell als möglich fertiggestellt werden. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Walldorf. Land, Kommunen und Unternehmen im Raum Wiesloch/Walldorf wollen gemeinsam auf eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in der Region hinarbeiten. Dies ist das Ergebnis eines Treffens, das am Donnerstag, 1. März, im Verkehrsministerium in Stuttgart stattfand. Wie das Verkehrsministerium mitteilt, hatten Vertreter von Unternehmen aus der südlichen Metropolregion Rhein-Neckar mit den Städten Walldorf und Wiesloch immer wieder auf die dringend erforderliche Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur im Raum Wiesloch-Walldorf verwiesen. Dazu gehöre unter anderem der Ausbau der Landesstraße L723 als Verbindung zur Autobahn. Sie soll von den städtischen Zentren Walldorf und Wiesloch bis zur Autobahnanschlussstelle Rauenberg (A 6) auf vier Spuren erweitert werden.

Überdies sollen weitere Mobilitätsangebote ausgebaut werden. Dazu gehören, wie schon im Mobilitäts-Pakt für den Wirtschaftsraum Heilbronn-Neckarsulm vereinbart, ein besseres Schienenverkehrsangebot und bei den beteiligten Unternehmen ein Ausbau des betrieblichen Mobilitätsmanagements.

Der Amtschef im Verkehrsministerium, Dr. Uwe Lahl, hatte aus der Raumschaft die Vertreter von Wirtschaft, Dienstleistern, Städten und der Straßenbauverwaltung zu einem Gespräch nach Stuttgart eingeladen. Zur Beseitigung der Defizite bedürfe es so schnell als möglich einer fertigen Ausbauplanung. Bisher war aus finanziellen Gründen nur ein abschnittsweises Vorgehen möglich. Amtschef Lahl sagte zu, dass die Straßenbauverwaltung die Kapazitätsengpässe entschlossen angehen werde. Dazu werde das für die Planung zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe finanziell in die Lage versetzt, die Planung in einem Zuge von Walldorf bis zur A6 zu betreiben.

Die jetzt anstehende Hochwasserschutzmaßnahme am Leimbach macht es dem Ministerium zufolge möglich, zunächst den Knotenpunkt der L 723 mit der B3 beim Bahnhof in Walldorf zu ertüchtigen. Die Vorbereitungen seien so weit vorangeschritten, dass ein Baubeginn noch im Jahr 2019 realistisch erscheint, heißt es in der Mitteilung.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein zeigte sich mit den Ergebnissen des Treffens zufrieden. Er sprach von einer "guten Botschaft" für die Bürger und Unternehmen der Region. "Ich freue mich, dass meine Initiative und das gemeinsame Handeln mit den Städten Walldorf und Wiesloch sowie Unternehmen der Region bezüglich des dringenden Ausbaus der Landstraße L 723 jetzt entscheidende Fortschritte zeigt."