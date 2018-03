Der Leimbach in Wiesloch: Für zwei Abschnitte des hochwassersicheren Gewässerausbaus hat das Regierungspräsidium jetzt Antrag auf Planfeststellung beim Landratsamt gestellt oder wird dies in den kommenden Wochen tun. Insgesamt sind für den Bereich zwischen Wiesloch und Nußloch Investitionen von rund 16,5 Millionen Euro vorgesehen. Der Baubeginn ist noch offen. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Walldorf. Der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe setzt jetzt im Zusammenhang mit dem Großprojekt "Ausbau Leimbach-Oberlauf" für zwei weitere Bauabschnitte wichtige Verfahrens- und Planungsschritte um. Dies teilte das Regierungspräsidium am Mittwoch mit.

Nachdem bereits im Jahr 2016 in Wiesloch der mittlere Teilabschnitt des Leimbachs ("Leimbach-Park") umgestaltet wurde, konnte im Januar 2018 für den an den Leimbach-Park angrenzenden Abschnitt von der ehemaligen Hubbrücke in Wiesloch bis zum Hochwasserrückhaltebecken Nußloch entlang der Bahnlinie der Antrag zur Planfeststellung beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als zuständige Wasserbehörde eingereicht werden. Für den Abschnitt des Leimbachs zwischen der Einmündung des Waldangelbachs und der Brücke "In den Weinäckern" ist dem Regierungspräsidium zufolge vorgesehen, den Antrag zur Planfeststellung bis Ende März 2018 einzureichen.

Wann die beiden Maßnahmen begonnen werden können, lässt sich dem Regierungspräsidium zufolge noch nicht sagen. Die beiden Genehmigungsverfahren werden voraussichtlich jeweils etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. Danach folgen die konkrete Bauplanung und eine europaweite Ausschreibung. Für den Bauabschnitt von der Hubbrücke in Wiesloch bis zum Hochwasserrückhaltebecken Nußloch ist eine Investitionssumme von rund zehn Millionen Euro veranschlagt. Für den Bereich zwischen Angelbachmündung und der Brücke in den Weinäckern werden die Kosten vom RP auf rund 6,5 Millionen Euro beziffert.

Damit soll der Hochwasserschutz für die Städte Wiesloch und Walldorf und ihre Bürger wesentlich verbessert und ein 100-jährlicher Hochwasserschutz hergestellt werden. Auch neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen sollen am Leimbach entstehen und für Besucher werden Zugänge zum Bach geschaffen, um die Erlebbarkeit des Gewässers zu erhöhen, heißt es in der Mitteilung weiter.