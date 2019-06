Wiesloch. (hds) Vor 50 Jahren rollten die ersten VW-Porsche vom Band, Grund genug, das "Geburtstagskind" entsprechend zu feiern. 120 Exemplare des Kultfahrzeugs mit ihren Lenkern und Begleitung kamen jetzt anlässlich des Jubiläums nach Wiesloch, wurden auf der großen Freifläche vor dem Palatin bestaunt und so mancher Knirps durfte auch mal in dem einen oder anderen Fahrzeug probesitzen. Organisiert wurde das Treffen vom VW-Porsche Club Deutschland.

"Wiesloch ist ein idealer Ort, das Jubiläum zu feiern", so Thomas Biebl vom Organisationsteam, der in Mühlhausen ein Ingenieurbüro betreibt und selbst stolzer Besitzer eines "Volksporsches" ist, der unter der Bezeichnung "914" in die Annalen der Automobilgeschichte einging und noch heute eine große Anhängerschar besitzt. "Wir haben hier beste Voraussetzungen und können von hier aus unser dreitägiges Programm starten." Denn von Wiesloch aus ging es in die nähere Umgebung, ein Ausflug nach Stuttgart ins dortige Porsche-Museum - dort wurde das Jubiläum des "914" gebührend gefeiert - stand ebenso auf dem Veranstaltungskalender wie ein Besuch der Schlossbeleuchtung sowie eine Schifffahrt auf dem Neckar in Heidelberg.

Aus ganz Europa kamen sie angereist und boten ein buntes Bild mit ihren Autos. Es dominierten die klassischen Farben orange, blau und grün. Das Treffen stand unter dem Motto "Die Legenden kehren zurück" und wie Thomas Biebl berichtete, ist so manches Auto heute um die 100.000 Euro oder gar mehr wert. "Ich selbst habe mir als junger Mann so ein Teil gekauft, 2000 D-Mark hat das Auto gekostet, war allerdings ziemlich verrostet", blickte er zurück. Schrauben und Basteln war angesagt, inzwischen hat Biebl längst ein anderes Schmuckstück, in das er viel Arbeit und auch Geld hineingesteckt hat. "Klar, von den ’normalen’ Porschefahrern werden wir nach wie vor etwas belächelt und als Underdog behandelt, aber das stört uns nicht", so Biebl lachend.

Von 1969 bis 1976 wurden rund 120.000 VW-Porsche produziert, der überwiegende Teil mit einem luftgekühlten Boxermotor, der 80 Pferdestärken hatte und bei Karmann in Osnabrück hergestellt wurde. Es gab jedoch auch einen Sechszylinder mit 110 PS, diese Variante wurde bei Porsche selbst in Stuttgart montiert. Hauptmerkmal des 914 ist die Konstruktion als zweisitziges Mittelmotor-Coupé mit Targadach, das im hinteren Kofferraum verstaut werden kann.

Da das Wetter mitspielte, konnte fast ausschließlich offen gefahren werden. Und immer wieder kamen neue Teilnehmer an, um sich mit ihren Freunden und Clubmitgliedern zu treffen. "Es war ja klar, dass das jährliche stattfindende Treffen aus Anlass des Geburtstags in Deutschland stattfinden musste, im nächsten Jahr geht es dann nach England", so Biebl.