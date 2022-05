Wiesloch. (hds) Schon kurz vor halb neun war Veronika Hutter am Eingang des "Wietalbads", mehr als pünktlich zur Eröffnung der Freibadsaison am gestrigen Sonntag. "Ich wollte mal wieder die Erste sein, das ist mir vor einigen Jahren schon einmal gelungen", erzählte die Wieslocherin.

Veronika Hutter (re.) wurde von OB Dirk Elkemann (Mitte) und Sascha Streit (Wietalbad) als erster Gast beschenkt. Foto: Pfeifer

Ihre Ausdauer machte sich bezahlt. Sie erhielt von Oberbürgermeister Dirk Elkemann und dem stellvertretenden Badleiter Sascha Streit eine Karte für insgesamt elf kostenlose Besuche im Bad sowie ein Handtuch. "Ich bin schon lange Stammgast, komme fast jeden Tag, schwimme meine Bahnen und gehe nach ungefähr einem Stündchen wieder nach Hause", berichtete sie.

Gestern hielt sich witterungsbedingt der Ansturm der "Wasserratten" in Grenzen. 9 Grad zeigte das Thermometer kurz vor Toresöffnung, der Himmel war bedeckt – das Wasser jedoch war auf angenehme 23 Grad erwärmt. So manche hatten wohl darauf spekuliert, ganz vorne in der Reihe zu stehen, um die begehrte Karte für kostenlosen Eintritt zu ergattern. Viele begrüßten sich mit einem fröhlichen Hallo, waren es doch am Eröffnungstag überwiegend Stammgäste. Und es ging sogleich los und auf einer Gesamt-Wasserfläche von etwas mehr als 2300 Quadratmetern gab es genügend Platz. OB Elkemann ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ein paar morgendliche Bahnen zu schwimmen.

Das Wort "Endlich" mehr mehrfach zu hören, bezogen auf die zurückliegenden Monate. "Jetzt können wir wieder schwimmen, hat uns echt gefehlt", so der Tenor. Jetzt hoffen viele, die gestern nicht dabei waren, auf schönes Wetter, um dann auch die gesamte Freifläche als Sonnenanbeter nutzen zu können.