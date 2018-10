Wiesloch. (RNZ) Vor einem Jahr hatte der SWR in Altwiesloch 63,4 Mikrogramm pro Kubikmeter Stickstoffdioxid (NO2) gemessen. Ein sehr hoher Wert - der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter NO2 im Jahresdurchschnitt. Jetzt teilt die Ortsgruppe Wiesloch des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), "Move", mit, dass sie eine eigene Messung im Sommer an derselben Stelle (in der Baiertaler Straße neben dem Lebensmittelgeschäft) durchgeführt hat, die einen Wert von 40,9 Mikrogramm pro Kubikmeter Stickstoffdioxid ergab. Der Stadtteilverein Altwiesloch kam nach eigenen Angaben bei 28 Messungen im Frühjahr ebenfalls auf Werte in dieser Größenordnung. Die durchschnittliche NO2-Belastung in Altwiesloch liege also wohl in der Nähe des offiziellen Grenzwerts, aber immerhin nicht deutlich darüber, so die Einschätzung von "Move".

Auch an den anderen Wieslocher Verkehrsschwerpunkten hat der VCD Messungen der NO2-Belastung durchgeführt. Sie ergaben der Mitteilung zufolge in der Heidelberger Straße (Höhe Zähringer Straße) 23,5 Mikrogramm/m³, in Baiertal am Pauline-Maier-Haus 17,5 Mikrogramm/m³ und in der Schwetzinger Straße westlich des neuen Kreisels 14,7 Mikrogramm/m³. Auch wenn bei Einzelmessungen eine größere Fehlermöglichkeit bestehe, sehe es so aus, als wenn zumindest die NO2-Belastung außerhalb Altwieslochs deutlich unter den Grenzwerten liege, so "Move"; eine Absenkung bleibe dennoch wünschenswert, so das Fazit der VCD-Ortsgruppe.