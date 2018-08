Wiesloch. (pol/rl) In einen Hausgang in der Messplatzstraße krachte ein Auto am Dienstagabend. Gegen 19.15 Uhr wollte ein 73-jähriger SLK-Fahrer nach dem Einkaufen von einem Tankstellengelände losfahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, durchbrach den Metallzaun zum Nachbargrundstück. Der SLK fuhr in den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses und demolierte dabei die Eingangstür und den Briefkästen.

Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer gab laut Polizeibericht an, wegen seines leichten Schuhwerks vom Pedal abgerutscht zu sein. Zudem soll der Fahrer mit 1 Promille betrunken gewesen sein. Seinen Führerschein ist der Mann los. Seine Einkäufe muss er demnächst ohne Auto erledigen.