Wiesloch. (GW) Einen Traumherbst erlebten die Winzer in der Region. Sah es zu Anfang des Jahres noch nicht so gut aus, weil starke Regenfälle und späte Fröste für Ungemach sorgten, setzte zur Mitte des Frühlings Traumwetter ein. Es gab Sonne satt für die ganze Region. Zu geringe Regenfälle bedeuteten zwar für die meisten Landwirte erhebliche Einbußen, machten den Winzern aber weniger zu schaffen.

Die Rebstöcke, von Natur aus Tiefwurzler, holten sich das kostbare Nass aus den unteren Bodenschichten, sodass die Trauben prächtig gediehen. Viele Winzer hatten zudem Wasser in die Weinberge gefahren, sodass auch bei den Sorgen über eine zu geringe Erntemenge Entwarnung gegeben werden konnte.

Um den 20. August hatten die Winzer in Wiesloch und den umliegenden Weinbaugemeinden mit der Lese begonnen. Das Gros der Reben war vier Wochen später geerntet. Letzte Parzellen mit späten Sorten wie Trollinger oder Lemberger folgten bis zum vergangenen Wochenende. Damit hat der Herbst in der Region so früh wie noch nie begonnen und war auch so früh wie noch nie beendet.

Die Keller sind randvoll

Sowohl die Erträge als auch die Qualitäten können sich sehen lassen. Zur Erinnerung: Der Jahrhundertsommer 2003 hatte für Top-Oechsle gesorgt, die Weine stellten sich aber später im Keller oder in der Flasche als zu brandig dar. Dem hat man in diesem Jahr durch die frühe Lese entgegengewirkt.

Man hat nicht das letzte Grad Oechsle ausgereizt, sondern gezielt früher gelesen, um die Säure zu sichern. Neben der Qualität stimmt auch die Menge: Waren die Keller leer, sind sie jetzt durch den unerwartet großen Herbst randvoll. Eigentlich das, was sich die Winzer immer gewünscht haben. Schon gibt es aber erste Mahner, die darauf hinweisen, dass so große Mengen erst einmal zu einem akzeptablen Preis vermarktet werden müssen.

Der Trend weiter hin zum Vollernter wurde in diesem Herbst mehr als deutlich. Die neuste Generation der Vollernter liest die Trauben schonend und der größte Vorteil liegt in der Flexibilität. Gerade bei den hohen Tagtemperaturen war es wichtig, dass man mit der Maschine auch nachts fahren konnte. So kam die Maische nicht mit hohen Temperaturen auf die Presse oder in den Gärtank. Daher konnten die Trauben schonender verarbeitet werden, was wieder der Qualität des Mosts zugutekommt.

Bei der Winzergenossenschaft Kraichgau, größter Traubenlieferant der Region und der Winzer von Baden, war man hochzufrieden. Rund 2,2 Millionen Liter kamen nach den Worten von Geschäftsführer Carsten Wipfler herein. Und alles waren sehr gute Qualitäten. "Wir haben einen entspannten Herbst hinter uns, der uns alle positiv in Sachen Oechsle und Menge überrascht hat. Unsere Winzer waren sehr diszipliniert, sodass wir richtig gute Weine erwarten", erklärte Wipfler.

Ex-Winzerkellerchef Jürgen Bender, der mittlerweile in Rauenberg ein Weingut mit 13 Hektar Rebfläche und eine Rebveredelung betreibt, spricht von dem besten Herbst aller Zeiten. "Wir konnten in aller Ruhe den Herbst angehen, hatten durch die Bank weg bei Supererträgen hohe Qualitäten und erreichten selbst beim Trollinger im Schnitt Spitzenwerte von 80 Oechsle", sagte er. Ganz besondere Rotweine erwartet Sebastian Menges vom gleichnamigen Weingut. "Wir haben nur ausgereifte

"Wir erwarten Großes"

Qualitäten in die Fässer bekommen, ohne Zeitdruck konnten wir jede Sorte zum idealen Zeitpunkt lesen", so Menges.

Voll des Lobs ist auch Volker Barth aus Malschenberg. "Vor allem beim Spätburgunder erwarten wir Großes. Das wird ein Wein mit viel Potenzial", so Barth. Ebenso positiv sieht es Friedhelm Koch aus Dielheim. "Wir haben unsere Prestige-Rebsorte Auxerrois früh gelesen. Der Wein hat jetzt schon vergoren und präsentiert sich ungemein fruchtig. Aber auch unsere anderen Sorten stehen dem nicht nach", sagte Koch.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Rüdiger Bös aus Malsch. Für ihn sei es die Ernte mit den saubersten und hochwertigsten Trauben in den letzten Jahren gewesen. "Die Weine sind einfach nur herausragend, als Krönung werden wir einen Grauburgunder hängen lassen und eine Trockenbeerenauslese machen", sagt Bös.